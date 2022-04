Dopo le sanzioni e la messa in guardia dei watchdog europei, Google comunica che fornirà il pulsante "rifiuta tutti" per i cookies

In Europa arriva il pulsante “rifiuta tutti” per i cookies su Google

I cookies sono quel sistema utilizzato da Google per profilare in maniera molto precisa gli utenti offrendo – dopo aver ottenuto il consenso tramite i famosi bottoni a cui siamo abituati “accetta tutti”, “accetta solo necessari” o “accetta selezionati” a seconda dei siti – i dati a terze parti così che la pubblicità in rete che ci viene presentata sia tarata sui singoli. L’Europa – attenta alla protezione dei dati dei suoi cittadini – ha ottenuto il pulsante rifiuta tutti cookies dopo che le autorità dei singoli paesi hanno sanzionato il colosso.

L’Europa ottiene il pulsante rifiuta tutti cookies da Google

Google ha acconsentito all’introduzione di nuove opzioni per rifiutare i cookies di tracciamento nei paesi facenti parte dell’Unione. Le finestre di dialogo del browser, infatti, sono state accusate di violare le norme degli stati Ue. La questione raccolta dati tramite cookies, per essere regolamentata e corretta secondo le leggi europee, deve rendere facile in egual maniera accettarli e rifiutarli.

All’inizio del 2022 il garante per la protezione dati francese (CNIL) ha multato Google per 170 milioni di dollari (circa 150 mila euro) per il linguaggio confuso utilizzato nei banner dei cookies. Il fatto che con un solo click si potessero accettare tutti i cookies ma che, per contro, per rifiutarle servisse scorrere un lungo menù e cliccare varie volte, è stato bollato come non legale.

Ecco che, allora, arriva la proposta. I nuovi banner cookies in Europa su Google saranno più equilibrati e avranno tre opzioni: “rifiutare tutti”, “accettare tutti”, “più opzioni”. In quest’ultimo caso l’utente potrà scegliere in maniera più specifica di quali dati permettere il tracciamento. «Abbiamo dato il via al lancio in Francia e estenderemo questa esperienza nel resto dello Spazio economico europeo, nel Regno Unito e in Svizzera – spiega il product manager di Google, Sammit Adhya, nel post sul blog dedicato alla questione – Tra non molto, gli utenti della regione avranno una nuova scelta di cookie, una scelta che può essere accettata o rifiutata con un solo clic».