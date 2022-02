Come sarà il nuovo layout di Gmail

Google ha annunciato che il nuovo layout di Gmail, che cambia il modo in cui Google Chat, Meet e Spaces sono integrati, sarà disponibile per la prova a partire da febbraio. Diventerà predefinito entro aprile e diventerà l’unica opzione entro la fine del secondo trimestre del 2022. È quanto riporta il sito theverge.com.

A partire dall’8 febbraio, Google afferma che chiunque sarà in grado di iniziare a testare il layout da solo. Entro aprile, chiunque non abbia aderito (Google mostra che a un certo punto verrà visualizzato un messaggio che incoraggia a farlo), passerà al nuovo layout, ma sarà in grado di tornare alle vecchie impostazioni. Tale opzione scomparirà entro la fine del secondo trimestre, secondo Google, quando il nuovo layout diventerà “l’esperienza standard per Gmail”. La nuova visualizzazione potrebbe essere polarizzante: mentre la gestione di chat e riunioni può creare un po’ di confusione nell’attuale layout di Gmail, tutto accade su un’unica schermata, il che è piacevole se si ama la densità dei dati. Ma per coloro che cercano di concentrarsi su una cosa alla volta, la nuova interfaccia sembra che darà un facile accesso ad altri strumenti senza averli sempre sullo schermo, in base a ciò che Google ha mostrato finora.

Google ha dimostrato di voler integrare profondamente tutti i suoi prodotti legati al lavoro insieme e questo layout ci dà un assaggio di come potrebbe essere, con strumenti come Spaces che consentono di saltare in un foglio di lavoro senza uscire da Gmail. Anche se sembra che chiunque sia per lo più in grado di farlo, come dice Google quando descrive la nuova visualizzazione, “passa facilmente dalla posta in arrivo, alle conversazioni importanti e partecipa alle riunioni senza dover passare da una scheda all’altra o aprire una nuova finestra”, è probabilmente giusto sostenere che sembra tutto un po’ confuso. Gli screenshot di Google del nuovo layout fanno sembrare che la nuova interfaccia sarà più assemblata. I servizi saranno anche più integrati: la ricerca di Gmail, ad esempio, mostrerà anche i messaggi di Chat nei prossimi mesi, secondo l’azienda (simile a come i messaggi di Hangouts erano anche ricercabili da Gmail). Google afferma che la visualizzazione integrata arriverà alle persone con un account Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Non profit, G Suite Basic o Business. Al momento, non sarà disponibile per i clienti di Workspace Essentials. Alla domanda se questo layout sarebbe arrivato ai clienti Gmail regolari e non paganti, un portavoce di Google ha affermato che sarebbe “disponibile” solo per i tipi di account sopra elencati.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]