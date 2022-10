Non c’è soltanto la questione del ministero dell’Interno o delle caselle che la Lega vuole ricoprire con i propri esponenti. Ci sono anche delle altre questioni su cui la Lega sta spingendo per fare la voce grossa sulla formazione del prossimo governo di centrodestra. Una di queste, già anticipata a inizio settembre, in piena campagna elettorale, è quella di portare un ministero dell’Innovazione a Milano. Una questione che la Lega, anche in passato, aveva anche provato a concretizzare ma che poi, dal punto di vista legale, si rivelò un flop. Anche oggi, al centro dell’agenda politica, c’è la formazione del nuovo governo. E anche oggi, sempre nella stessa agenda, ci sono le richieste della Lega.

Ministero innovazione a Milano, la proposta della Lega

Si tratta di un pacchetto di proposte che va a includere, oltre al ministero dell’Innovazione a Milano, anche un ministero della Famiglia e della Natalità. Oltre alle storiche mire di esponenti leghisti su dicasteri chiave, come appunto quello dell’Interno. Anche oggi è arrivata un’altra indicazione di questo tipo da via Bellerio: il fatto di spostare la sede del ministero dell’Innovazione a Milano (in passato Salvini aveva parlato, in realtà, di un ministero dell’Intelligenza Artificiale) sarebbe l’estremo tentativo di tornare a riancorare la Lega al Nord.

Nel 2011, quando alcune sedi dei ministeri vennero trasferite a Monza, una pioggia di ricorsi portò il governo a fare retromarcia, dopo la decisione del tribunale in materia. Gli uffici di governo non potevano essere collocati al di fuori di Roma. E dire che, all’epoca, erano già state apposte le targhe. Matteo Salvini ci ha pensato bene prima di provare a portare le istituzioni in quella che lui ritiene essere la Silicon Valley italiana?