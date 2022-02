Horizon di Meta ha raggiunto già i 300mila utenti nel suo metaverso

C’è stata una riunione significativa, in settimana, a Menlo Park. La società Meta, oltre a comunicare nuove forme di presentarsi agli utenti (i metamates ad esempio), ha anche esposto il numero esatto di utenti che, fino a questo momento, hanno utilizzato Horizon Worlds – di fatto, il primo tentativo di metaverso made in Zuckerberg -, favoriti sicuramente dalla presenza sul mercato (con spinta relativa data dagli acquisti natalizi di un paio di mesi fa) dei visori virtuali della società, Quest. Attualmente, a utilizzare Horizon World sono circa 300mila utenti, negli Stati Uniti e in Canada.

LEGGI ANCHE > Horizon Worlds, il primo tentativo tangibile del metaverso di Meta

Quanti utenti ha Horizon: la stima di Meta

A comunicarlo è stato Chris Cox, chief product officer dell’azienda. Quest’ultimo ha annunciato che all’inizio di dicembre, dopo aver superato la fase di test, Horizon Worlds ha conquistato diverse migliaia di nuovi utenti in pochissime settimane. Il numero di 300mila nuovi utenti, infatti, è significativo se si pensa al breve lasso di tempo all’interno del quale questa cifra è cresciuta. Non è detto, però, che la crescita continuerà a sostenere questo ritmo anche nei prossimi mesi: sarà necessario altro tempo per capire quali saranno gli effettivi dati di diffusione di Horizon Worlds tra gli utenti.

Quel che è certo è che è già stata superata la cifra psicologica di 10mila mondi separati in Horizon Worlds e che il suo gruppo di creators ha già raggiunto la cifra di 20mila utenti. La diffusione dei visori Quest, che alcune stime valutano in circa 1 milione di pezzi venduti, sicuramente favorirà una ulteriore crescita degli utenti del metaverso di Meta. Sarà questa la strada intrapresa dall’azienda di Menlo Park per recuperare terreno rispetto alle altre aziende di gaming che hanno già i piedi ben radicati nei loro metaversi?