«Metamates» e «Feed»: cambiare nome salverà Meta e Facebook?

Meta annuncia una serie di nuovi valori aziendali, ma i suoi dipendenti non la prendono bene. Oltre al nuovo slogan «Meta. Metamates. Me», l'azienda rinomina il suo feed di notizie in solo «Feed»

Grandi novità, Meta cambia nome e feed. Ieri Facebook ha annunciato una nuova serie di valori aziendali, ma i suoi dipendenti non l’hanno presa bene. «Meta. Metamates. Me», un nuovo slogan di Facebook che cerca di attirare l’attenzione su di sé. Mark Zuckerberg, Chief Executive Officer di Facebook (oramai Meta), in qualità di Amministratore Delegato, martedì scorso ha presentato virtualmente ai suoi lavoratori i nuovi valori aziendali cui conformarsi. Il punto focale sarebbe Meta, cui i dipendenti devono concentrare la loro attenzione, seguito dallo staff della persona (metamates), seguito ancora dal singolo lavoratore (me).

Meta cambia di nuovo: che cosa sono «Metamates» e «Feed»

Zuckerberg propone come valori aziendali «Live in the future» (vivi nel futuro) e «Be direct and respect your colleagues» (sii diretto e rispetta i tuoi colleghi), che hanno sostituito «Be open» (sii aperto). Lo slogan dell’azienda, invece, è stato modificato da «Move fast and break things» (muoviti velocemente e rompi le cose) in «Move fast» (muoviti velocemente). Ieri, la società ha annunciato il nuovo slogan: «Move fast together» (muoversi velocemente insieme).

Queste modifiche non hanno convinto i dipendenti, che non hanno perso tempo a definirle una forma di indottrinamento aziendale e decontestualizzate dalla realtà lavorativa. Dall’altra sponda, Andrew Bosworth, Chief Technology Officer di Facebook, ha dichiarato che lo slogan «Meta. Metamates. Me» è un «riferimento a una frase navale che Instagram usa da un po’ di tempo». La frase in questione, afferma Bosworth, sarebbe da «Ship, Shipmates, Self».

Qualsiasi sia l’origine del cambio di valori e slogan aziendale, quel che rileva è certamente l’evoluzione di Meta in atto, la necessità di individuare una nuova identità da dare a Facebook, soprattutto a seguito di anni di contese che hanno avvilito la sua forza lavoro. Sarà sufficiente per trovarla?

Ma questo non è l’unico cambiamento, perché Facebook ha deciso anche di rinominare il suo feed di notizie in solo «Feed». Il motivo, secondo quanto dichiarato dallo stesso Zuckerberg, sarebbe: «riflettere meglio i diversi contenuti che le persone vedono sui loro feed».

Il team di Zuckerberg ha aggiunto che il nuovo nome non sconvolgerà la modalità di funzionamento dell’app. Aver rimosso «News» da «Feed» è proprio espressione del cambiamento in atto nell’azienda, sempre più incentrata sul metaverso. Tra l’altro, la gestione, da parte di Facebook, delle notizie è stata criticata duramente in passato poiché mostrerebbe solo una piccola parte di quello che le persone pubblicano sulla piattaforma e l’azienda, già nel 2018, aveva totalmente riformulato il proprio feed per concentrare l’attenzione sugli amici di Facebook e meno sugli editori.