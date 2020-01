Giorgia Meloni vince il Disco d’oro di Mario Giordano (che non andrà a Sanremo)

Alla vigilia dei suoi 43 anni (compiuti allo scoccare della mezzanotte), la leader di Fratelli d’Italia ha potuto brindare al suo ennesimo successo. Dopo esser stata inserita nella lista dei venti nomi che potranno cambiare il mondo nel 2020 stilata dal Times e aver fatto crescere a dismisura i suoi Fratelli d’Italia (balzati sopra il 10%), ecco un altro riconoscimento per il suo ‘lavoro’. Giorgia Meloni disco d’oro per le 8,5 milioni di visualizzazioni del brano creato sul suo discorso di piazza. Sì, quel famoso ‘Io sono Giorgia, sono una donna, sono Cristiana’ etc. A consegnare la targa dorata è stato Mario Giordano al termine della sua lunga intervista (un’ora esatta) a Fuori da Coro, su Rete 4.

Il regalo è stato consegnato a Giorgia Meloni direttamente dal giornalista e conduttore Mediaset. E non c’è stato solamente il disco d’oro incorniciato. A Fuori dal Coro, infatti, è andato in onda anche un balletto con tre ragazze: una vestita di verde, una di bianco e l’ultima di rosso. Un tricolore danzante sulle note di ‘Io sono Giorgia’ che ha fatto tanto sorridere la leader di Fratelli d’Italia.

E questa sera mi hanno anche premiata

Vi è piaciuta l’intervista a #FuoriDalCoro? pic.twitter.com/lMhrzFmY2B — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) January 14, 2020

Giorgia Meloni disco d’oro

Quella parodia, infatti, ha ottenuto un incredibile successo sui social (e non solo). La leader di Fratelli d’Italia è stata abile, con una buona dose di autoironia che non le è mai mancata, a cavalcare il fenomeno web per trasformare la satira in un’arma elettorale sottolineata anche dal Times che, tra i motivi che giustificavano il suo inserimento nelle lista dei 20 che possono cambiare il mondo nel 2020, parlava anche di questa hit che ha portato Giorgia Meloni disco d’oro.

Le 8,5 milioni di visualizzazioni

Ovviamente non si tratta di un riconoscimento ufficiale dato che i dati, quegli 8,5 milioni citati da Mario Giordano sono una summa di contenuti condivisi e visualizzati, non di un unico contenuto (come invece accade, realmente, nel mondo della musica). Ma il successo è, comunque, innegabile.

