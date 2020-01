Il Times inserisce Giorgia Meloni tra le 20 persone che possono cambiare il mondo nel 2020

«Io sono Giorgia, sono una donna, sono una mamma e posso cambiare il mondo». Parafrasando il motivetto di successo, basato su un comizio della leader di Fratelli d’Italia, ecco che il Times ha deciso di incoronare Giorgia Meloni inserendo il suo nome nella lista delle venti persone che potrebbero cambiare il mondo nel 2020. Una scelta che sembra ricalcare in pieno quanto scritto, lo scorso 31 dicembre, dal quotidiano romano Il Tempo che aveva nominato la deputata come ‘uomo dell’anno’.

La lista con i venti nomi è stata pubblicata tra pagina 30 e 31 del Times e, un po’ a sorpresa, ecco comparire il nome di Giorgia Meloni. «Quando il video-parodia del suo discorso è diventato virale, in novembre, è nata una stella – si legge nel quotidiano britannico -. Mentre chi lo ha creato aveva un intento ironico la sua crescente legione di sostenitori lo ha adottato come inno». Insomma, anche secondo gli inglesi, quel filmato non ha a fatto altro che generare consensi nei confronti della leader di Fratelli d’Italia.

Meloni tra le 20 persone che cambieranno il mondo nel 2020

E i risultai sono tangibili. Il suo partito è cresciuto enormemente durante l’anno appena trascorso. E non solo. Giorgia Meloni è riuscita a sottrarre anche alcuni voti alla Lega di Matteo Salvini e a quel che resta della derelitta Forza Italia di Silvio Berlusconi. Quel 10%, infatti, è un valore che neanche i sovranisti più ottimisti poteva immaginare di raggiungere all’inizio del 2019.

L’anno di Giorgia

Ma ora siamo nel 2020 e, probabilmente, ci sarà l’esame di maturità per Giorgia Meloni. Passare dal 4,4% alla doppia cifra (secondo i sondaggi) è un risultato inatteso che ha portato il Times a prendere atto del successo costante di Giorgia Meloni. Questo dovrebbe essere il suo anno: l’anno in cui lei potrebbe cambiare l’Italia e il mondo. Secondo i britannici.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Giorgia Meloni)