Secondo Il Tempo, ‘L’uomo dell’anno’ è Giorgia Meloni

La scelta può apparire controversa, ma Il Tempo ha ragione. Nella prima pagina del quotidiano romano, campeggia il titolo che assegna il riconoscimento di ‘uomo dell’anno’ a Giorgia Meloni. E le motivazioni, al netto di posizione politiche a tratti discutibili, non possono che confermare la validità di questa scelta. La leader di Fratelli d’Italia, negli ultimi 12 mesi, è stata in grado di far leva sui sentimenti reconditi in una porzione del popolo nostrano, portando il suo partito fino a superare la simbolica soglia del 10%. Un successo che fa passare in secondo piano anche quello di Matteo Salvini.

LEGGI ANCHE > Secondo Giorgia Meloni, Fioramonti si è dimesso per i pochi fondi alla scuola, ma ha fatto in tempo a promuovere il gender

Una donna che sconfigge gli uomini che, da sempre, fagocitano il dibattito politico italiano. È questa una delle motivazioni principali che – consultando anche i propri lettori – ha portato Il Tempo a compiere questa scelta. Perché Giorgia Meloni è il personaggio che meglio incarna la destra italiana, con battaglie sovraniste mai rinnegate e con una coerenza (almeno per il momento) che viene paragonata a quella tenuta dalla Lega che, nel maggio 2018, decise di allearsi con il Movimento 5 Stelle.

Giorgia Meloni, ‘l’uomo dell’anno’ per Il Tempo

Ed è anche per questo motivo che il ruolo di ‘uomo dell’anno’ non è una provocazione. La leader di Fratelli d’Italia, a torto o ragione, ha sgomitato contro il maschilismo imperante nella politica italiana, passando da un ruolo di nicchia (a tratti macchiettistico, nel senso buono del termine) a voce importante del Centrodestra, sempre meno centro e sempre più a destra. Le sue battaglie sono partite sui social, senza avere la ‘macchina da guerra’ del team di Salvini, per poi spostarsi nelle piazze.

Il ruolo di FdI nel futuro del Centrodestra

Nel giro di 12 mesi ha prosciugato tutto quello che era nelle mani della derelitta Forza Italia di Silvio Berlusconi, dando nuova linfa vitale alla destra. Se mai ci dovessero essere nuove elezioni, e la sua alleanza con Salvini (e quel che resta di FI) dovesse raggiungere la maggioranza assoluta (i sondaggi parlano di una coalizione che, al momento, sfiorerebbe il 50%), sarebbe anche merito suo. Quindi sì, Giorgia Meloni è ‘l’uomo dell’anno’.

(foto di copertina: ANSA/ANGELO CARCONI + Prima pagina de Il Tempo del 31 dicembre 2019)