Giorgia Meloni ringrazia i social per il successo della hit «Io sono Giorgia»

Trasformare palesi prese in giro in un successo: Giorgia Meloni lo sta facendo benissimo. La leader di Fratelli d’Italia sta trovando nuova linfa vitale anche dai vari video parodia del suo discorso tenuto in piazza san Giovanni il 19 ottobre scorso a Roma. Quel «Io sono Giorgia, sono una donna. Sono una madre, sono cristiana» è stato mixato in tantissimi modi e su tantissimi video decontestualizzati talmente tanto da creare quel no sense che hanno contribuito a questo successo. E la leader di FdI ha saputo accettare nel giusto modo questa ironia.

«Due buone notizie: la prima è che la hit “#iosonogiorgia“ è prima in classifica sui social, la seconda è che oggi i sondaggi danno Fratelli d’Italia al 10%. È tutto molto incoraggiante», ha scritto Giorgia Meloni sul proprio profilo Instagram, allegando una foto in primo piano in cui sorride facendo il segno della vittoria.

Meloni festeggia il successo di Io sono Giorgia

La comunicazione, prima di tutto. Io sono Giorgia, che a un primo impatto appare come una serie di video parodia della leader di Fratelli d’Italia, non ha fatto altro che attirare l’attenzione mediatica su di lei. E la stessa Meloni è molto abile ad affrontare queste simil-parodie nel modo corretto, dando il giusto peso e rispettando l’ironia che si è scatenata attorno a quel suo discorso che, inizialmente, non aveva avuto questo appeal. Ora, invece, quando si dice «Io sono Giorgia, sono una donna. Sono una madre, sono cristiana» tutti sanno di cosa stiamo parlando.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Giorgia Meloni)