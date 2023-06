Il senso del viaggio (istituzionale) di Elon Musk a Roma

Una visita lampo, improvvisa e non accompagnata da anticipazioni mediatiche. Così, giovedì mattina, Elon Musk è sbarcato in Italia, a Roma, ed è stato ricevuto prima dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, poi dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E cosa si sono detti? Per capirlo bisogna andare oltre i brevi tweet e le note ufficiali diramate al termine dei colloqui. Perché lì si fa riferimento a macro-categorie forniscono solo un contesto: intelligenza artificiale, denatalità, cyber Security e altro. A parlare, invece, sono le dinamiche di questa visita.

Elon Musk in Italia, tra incontri e indiscrezioni

Innanzitutto, Musk ha incontrato (accompagnato da Andrea Stroppa) solo il Ministro degli Esteri e non altri capi dei dicasteri più “in linea” con la sua attività imprenditoriale (dalle Infrastrutture all’innovazione tecnologica, passando per lo sviluppo economico). Inoltre, l’unica intervista esclusiva è stata concessa a Nicola Porro. Nonostante il suo ruolo di vicedirettore de Il Giornale, il contenuto di quel colloquio sarà trasmesso solo su Quarta Repubblica. Ovvero Rete4. Ovvero Mediaset. Uniamo i puntini: questa tappa romana anticipa di 24 ore l’incontro con Macron in Francia. E a Parigi c’è la sede di Vivendi, azionista di Mediaset e Tim. Dunque, si può anche ipotizzare un sondaggio in quelle direzioni.

Ma ci sono anche altri due aspetti. Musk sta cercando un luogo, in Europa, dove realizzare la seconda Gigafactory europea di Tesla. E l’Italia potrebbe puntare a fare concorrenza a #Francia e #Spagna nella candidatura. Inoltre, lo stesso imprenditore potrebbe essere alla ricerca di sponde “sovraniste” per contrastare le leggi europee come DSA e AI Act.