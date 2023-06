L’asse Mediaset-Musk: l’intervista (quasi) in esclusiva concessa a Nicola Porro

Un viaggio organizzato in gran segreto, accompagnato da incontri istituzionali con solo alcuni attori del governo italiano (e non con quel ministro, Salvini, che spesso e volentieri lo ha invitato nel nostro Paese). Elon Musk, nella giornata di giovedì 15 giugno è atterrato all’aeroporto di Ciampino, prima di iniziare il suo tour: dall’incontro con il capo della Farnesina Antonio Tajani, a quello a Palazzo Chigi con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il tutto intramezzato da interviste esclusive, come quella “concessa” a Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica (su Rete 4), nonché vicedirettore de Il Giornale. Oltre a lui, brevi interviste sono state rilasciate esclusivamente ai “chigisti” dei telegiornali. Cosa bolle, dunque, in pentola? Considerando le carte sul tavolo, non è improbabile un sondaggio di Elon Musk su Mediaset. Non per quel che riguarda i canali tv, ma le infrastrutture (da Tim a Vivendi).

La visita, come detto, non era stata reclamizzata. Sta di fatto che il suo viaggio verso Palazzo Chigi è proseguito incontrando prima il Ministro degli Esteri, poi la Presidente del Consiglio. Tra questi due colloqui, c’è stato tempo e spazio per intrattenersi con Nicola Porro. I contenuti di questa intervista non sono noti, ma un dettaglia non può sfuggire ai più attenti.

Come sottolineato dal giornalista – unico, oltre ai “chigisti” dei telegiornali ad aver parlato con il “capo di Twitter” -, l’intervista-video sarà trasmessa lunedì sera a Quarta Repubblica. Dunque, il contenuto non è finito tra le pagine de Il Giornale, testata per cui lo stesso Porro ricopre il ruolo di vicedirettore. Oggi, infatti, sul quotidiano diretto da Augusto Minzolini viene fornita solo un’infarinatura sintetica degli incontri fatti da Elon Musk a Roma e la descrizione di come quell’intervista sarà trasmessa in esclusiva su Mediaset lunedì sera.

Elon Musk-Mediaset, c’è qualcosa che bolle in pentola?

Dunque, la join venture Elon Musk-Mediaset avrà il suo spin-off su Rete 4. Perché questa decisione? Perché la scelta di concedere una sola intervista esclusiva a un solo giornalista (che da sempre lo ha sostenuto per la sua lotta contro il “politicamente corretto”)? In ballo potrebbe esserci un interessamento dell’uomo più ricco del mondo per Mediaset. Attenzione, non per quel che riguarda i canali televisivi, ma per le infrastrutture.

Quanto sei bella Roma! pic.twitter.com/dXWEDQlqXQ — Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2023

Di cosa stiamo parlando? Proviamo a ricostruire partendo dai movimenti dello stesso Elon Musk. Dopo la visita a Roma, oggi il Ceo di SpaceX farà visita a Parigi. In programma c’è un incontro con il Presidente Emmanuel Macron e sul tavolo c’è la questione degli investimenti di Tesla nel Paese, che potrebbe diventare l’hub europeo per la produzione dei veicoli elettrici dell’azienda. Ma in Francia, proprio nella capitale, c’è anche la sede di Vivendi, l’azienda che si occupa di media e comunicazione.

Lo scopriremo solo Vivendi

Vivendi è azionista (con il 23,68%) di Tim. Ma è anche proprietaria del 23,8% delle quote di Mediaset, dove il primo azionista (con il 49,2%) è l’appena defunto Silvio Berlusconi. A tutto ciò si aggiunge un altro dettaglio: la prima persona delle istituzioni incontrata da Elon Musk è Antonio Tajani, che non è solamente il Ministro degli Esteri.

Incontro a Roma con @elonmusk. Abbiamo parlato di automotive ed aerospazio,settori dove l’Italia dispone di manodopera e tecnologia all’avanguardia. Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali pic.twitter.com/EpDxQ3OltL — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 15, 2023

Lui ricopre anche il ruolo di vicepresidente di Forza Italia, nonché quello di coordinatore unico del partito guidato fino a qualche giorno fa dal Cavaliere. Dunque, si tratta della personalità all’interno di FI (al netto della figura di Marta Fascina), da sempre più vicina alla famiglia Berlusconi. Inoltre, al netto delle dichiarazioni di rito, ci sono altre note stonate: se l’ha incontrato nelle vesti di Vicepresidente del Consiglio (non a caso il luogo è stato Palazzo Chigi), perché non ha partecipato anche l’altro vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini (che, tra l’altro, da tempo auspicava una sua visita), anche per il suo ruolo di Ministro delle Infrastrutture? E poi, perché un imprenditore internazionale (che dunque potrebbe portare nuovi investimenti nel nostro Paese) non ha incontrato altri esponenti del governo – più in linea con la sua figura – come Adolfo Urso (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) o il sottosegretario con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti?

Perché se il centro delle argomentazioni dei colloqui con Tajani e Meloni fossero stati esclusivamente quelli diffusi attraverso note ufficiali, pare evidente che Elon Musk non abbia parlato con i rappresentanti istituzionali più in linea con quegli argomenti. Ovviamente, non ci sono conferme sull’ipotesi di un suo interesse per Mediaset o – più che altro – per Tim attraverso Vivendi. Ma qualche nodo al pettine fa sorgere alcune ipotesi.