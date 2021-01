Trump grazia Bannon, accusato di truffa per la campagna online di crowdfunding per il muro Usa-Messico

Trump ha deciso di perdonare Steve Bannon per la truffa con la raccolta fondi online "We Build The Wall"

Mancano solo poche ore alla fine del suo mandato e Donald Trump non perde la possibilità di concedere l’annullamento o la riduzione di pena a 147 persone. Tra quelli graziati non ci sono Julian Assange – fondatore di Wikileaks – né Edward Snowden, ma compare Steve Bannon graziato. Ex capo stratega della Casa Bianca e tra i principali esponenti della “destra alternativa”, dalla scorsa estate Bannon è coinvolto nell’inchiesta per il raggiro e i danni a centinaia di cittadini tramite la raccolta fondi online “We Build The Wall”.

Bannon graziato da Trump

Arrestato lo scorso agosto, l’accusa era quella di aver utilizzato «parte del denaro per finanziare il proprio stile di vita», quei 25 milioni di dollari accumulati per finanziare il celebre muro Usa-Messico. Nell’accusa si leggeva che Bannon e gli altri coinvolti «non solo hanno mentito ai finanziatori» ma «li hanno truffati nascondendo» come veniva utilizzata parte della somma raccolta. La Casa Bianca ha comunicato che nell’ultimo giorno da presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di perdonare Stephen Bannon, che da sempre strizza l’occhio alle destre e ai populisti d’Europa. Dopo l’arresto per frode sono tanti i politici italiani che sono stati imbarazzati dai rapporti e dalle foto – tutto materiale rintracciabile online – che li associavano all’americano (da Giorgia Meloni a Matteo Salvini passando per Mario Adinolfi e Carlo Calenda).

Trump pensa di fondare un nuovo partito

Come riporta il Wall Street Journal, esiste la possibilità che Trump stia pensando di fondare un nuovo partito che si chiamerebbe “Patriot Party”. Il tycoon ne avrebbe già parlato con i suoi collaboratori più stretti durante la scorsa settimana, nonostante l’impeachment alla Camera. Non è dato sapere, almeno per ora, quanto seriamente il presidente uscente stia valutando questa possibilità, che richiederebbe un investimento veramente notevole sia di tempo che di risorse economiche.

(Immagine copertina: IPP/ ZUMA Press/Andrew Harrer)