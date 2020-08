Steve Bannon, ex stratega di Trump, arrestato per frode: «Truffava i finanziatori del muro Usa-Messico»

L’ex stratega e consulente di Donald Trump, Steve Bannon, è stato arrestato per frode nell’ambito della campagna di raccolta fondi online ”We Build The Wall” per racimolare denaro al fine di costruire il famoso muori di confine tra Usa e Messico. Stando a quanto si legge nell’atto di accusa depositato presso la corte federale di Manhattan Bannon e tre suoi soci «hanno truffato centinaia di migliaia di donatori» in una campagna che ha raccolto ben 25 milioni di dollari.

Steve Bannon utilizzava i soldi per finanziare il proprio stile di vita

Steve Bannon e i suoi soci, secondo l’accusa, hanno truffato moltissimi donatori utilizzando «parte del denaro per finanziare il proprio stile di vita». Bannon è famoso, oltre che per il suo legame con Donald Trump, per essere uno dei principali membri della destra alternativa, la cosiddetta alt-right in Usa. La truffa è stata organizzata ai danni delle centinaia di migliaia di americani che hanno donato per costruire il muro tra Usa e Messico in una campagna che ha raccolto 25 milioni di dollari.

Finanziatori ingannati e truffati

Steve Bannon è soci, secondo quanto si legge nell’accusa, «non solo hanno mentito ai finanziatori» ma «li hanno truffati nascondendo» quello che era il vero utilizzo del denaro raccolto, impiegato per scopi personali dai quattro indagati. Steve Bannon ha smesso di essere il capo stratega della Casa Bianca nell’agosto 2017, tornando a dirigere Breitbart News. Tra le altre cose, è autore del libro Fire and fury in cui lui critica Ivanka Trump e suo marito Jared Kushner.

Il sostegno di Bannon alle destre e ai movimenti populisti

Bannon non ha mai fatto mancare il suo sostegno a movimento di destra e populisti di tutta Europa, tra i quali troviamo la Lega e Fratelli d’Italia oltre al Rassemblement National francese, il Partito per la Libertà olandese e l’Alternativa per la Germania. Steve Bannon è anche fondatore di The Movement, nata per promuovere il nazionalismo economico ed il populismo di destra in Europa, ed è stato vice presidente di Cambridge Analytica.

(Immagine copertina dal profilo Facebook Steve Bannon: American Patriot)