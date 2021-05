Whatsapp ci ripensa: non limiterà le funzionalità a chi non ha accettato la “nuova privacy”

Prima si era parlato di disattivazione dell’account. Poi di lenta, costante e continua diminuzione delle sue funzionalità. Ora arriva, in forma ufficiale, l’annuncio di Whatsapp: non ci sarà alcuna limitazione (almeno per il momento) per quegli utenti che hanno deciso di non accettare la modifica della politica sulla privacy dell’app di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook. Un passo indietro dopo mesi di polemiche che, tra le tante cose, hanno portato a una disaffezione da parte degli utenti che hanno cercato nuovi lidi social per rimanere in contatto (virtuale) con gli altri.

«Date le recenti discussioni con varie autorità ed esperti di privacy, vogliamo chiarire che al momento non abbiamo in programma di limitare la funzionalità di come funziona WhatsApp per coloro che non hanno ancora accettato l’aggiornamento – spiegano da Whatsapp in una nota pubblicata dal portale The Next Web -. Invece, continueremo a ricordare agli utenti di volta in volta l’aggiornamento e quando le persone scelgono di utilizzare funzionalità opzionali rilevanti, come comunicare con un’azienda che sta ricevendo supporto da Facebook». Per il momento (non è escluso che in futuro potrebbe accadere), dunque, l’app di messaggistica istantanea manterrà attive tutte le sue funzioni anche per chi ha deciso di non dare il proprio consenso all’aggiornamento della policy sulla privacy.

Whatsapp non limita chi non ha accettato la nuova privacy

La deadline era stata fissata per lo scorso 15 maggio. Secondo i piani iniziali, come avevamo raccontato lo scorso 22 febbraio, le indicazioni erano ben precise: «Non avrai la piena funzionalità di WhatsApp finché non accetti. Per un breve periodo sarai in grado di ricevere chiamate e notifiche, ma non sarai in grado di leggere o inviare messaggi dall’app». Un autogol comunicativo inserito all’interno delle FAQ del sito ufficiale, ma che non aveva avuto gli effetti sperati nella percezione del pubblico. Anzi, in molti hanno visto questa indicazione come un aut aut. Ora, però, all’interno di quella pagina del blog i toni e i modi sono cambiati. Smentendo, di fatto, la linea dura annunciata mesi fa.

(foto di copertina: da Pixabay)