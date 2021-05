Chi non accetta l’aggiornamento Whatsapp entro il 15 maggio non vedrà il suo account disattivato

Whatsapp non disattiverà gli account che, in data 15 maggio, non avranno accettato la nuova policy sulla privacy. L’app di messaggistica più famosa al mondo ha fatto marcia indietro e ha comunicato che gli account che non accetteranno la nuova policy non verranno cancellati né disattivati. Tutto è cominciato a gennaio, quando la chat di Facebook ha introdotto una nuova informativa sulla privacy obbligatoria da accettare che è andata di traverso agli utenti. In molti hanno deciso, dopo l’accaduto, di spostarsi su altre app di messaggistica. Inizialmente previsto per l’8 febbraio, l’obbligo di aggiornare Whatsapp è slittato al 15 maggio per poi – come si apprende oggi – essere rinegoziato.

Aggiornamento privacy Whatsapp, chi non accetta potrà ancora usarlo

Tanto rumore per nulla veramente, visto l’epilogo. La società – secondo quanto riportato da The Next Web – ha rilasciato una dichiarazione spiegando che nessun account verrà disattivato. Andando a leggere sul Faq dedicato alla questione, effettivamente, viene immediatamente chiarito che nessuno vedrà cancellato il proprio account né le funzionalità saranno limitate in data 15 maggio.

«Sebbene la maggior parte degli utenti che hanno ricevuto i nuovi Termini di servizio li abbia accettati, ci siamo resi conto che alcune persone non lo hanno ancora fatto. Nessun account verrà eliminato il 15 maggio a causa di questo aggiornamento e nessuno perderà la funzionalità di WhatsApp. Continueremo a mandare reminder nelle prossime settimane», fa sapere Whatsapp.

Arriverà il momento del «promemoria persistente»

Che in molti si siano già levati il dente, quindi, è un dato di fatto. Quelli che ancora non l’hanno fatto potranno continuare a visualizzare il reminder e a proseguire senza aggiornare anche dopo il 15 maggio. Whatsapp però ha specificato che «dopo alcune settimane il promemoria che le persone ricevono alla fine diventerà persistente»; questo vuol dire che si avranno «funzionalità limitate su WhatsApp finché non accetti gli aggiornamenti. Ciò non accadrà a tutti gli utenti contemporaneamente».

A livello pratico questo vuol dire che si perderà la possibilità di accedere all’elenco di chat ma si riuscirà comunque a rispondere a chiamate e videochiamate in arrivo. Passate alcune settimane di funzionalità limitate, solo allora «non sarai in grado di ricevere chiamate o notifiche in arrivo e WhatsApp smetterà di inviare messaggi e chiamate al tuo telefono».