Cosa accadrà su WhatsApp dal 15 maggio 2021

Ora è ufficiale: chi non accetterà le modifiche unilaterali in termini di privacy di Whatsapp, non sarà più in grado di usufruire dei servizi offerti dalla nota applicazione di messaggistica istantanea di casa Facebook. Nelle scorse settimane si erano paventate alcune date per l’entrata in vigore di questa ‘scure’, ma a ora a confermare i dettagli di quel che accadrà è proprio il sito ufficiale della app. WhatsApp 15 maggio inizierà a non consentire più agli utenti che non hanno accettato la nuova policy sulla privacy – che però non riguarda i messaggi crittografati end-to-end – l’utilizzo dei suoi servizi. Ma il tutto avverrà in modo graduale.

LEGGI ANCHE > Whatsapp introduce una nuova funzione per gli smemorati

«Per darti tempo sufficiente per esaminare le modifiche secondo i tuoi ritmi e convenienza, abbiamo esteso la data di validità al 15 maggio – si legge in una delle FAQ pubblicate sul sito ufficiale dell’applicazione di proprietà di Facebook -. Se non hai accettato entro tale termine, WhatsApp non eliminerà il tuo account. Tuttavia, non avrai la piena funzionalità di WhatsApp finché non accetti. Per un breve periodo sarai in grado di ricevere chiamate e notifiche, ma non sarai in grado di leggere o inviare messaggi dall’app». Insomma, da metà maggio entreranno in vigore le prime restrizioni che, di fatto, renderanno impossibile l’utilizzo dell’applicazione.

Whatsapp 15 maggio 2021, cosa cambierà da quella data

Negli ultimi mesi, l’entrata in vigore delle nuove modifiche in termini di politica della privacy di Whatsapp è diventato un argomento molto discusso e controverso. Alcuni accusano la casa madre – Facebook – di voler attingere a piene mani dai dati sensibili degli utenti. Whatsapp si è sempre difesa sottolineando come questa modifica abbia effetti solamente sulle aziende e sui messaggi inviati a loro che, con questo aggiornamento delle condizioni, saranno archiviati sui server di Menlo Park. Per le chat private, invece, vale il principio dei messaggi crittografati che, dunque, resteranno privati e visibili solamente sui device utilizzati dai soggetti interessati da quel determinato scambio di messaggi.

Le modifiche da metà maggio

Nelle sue FAQ, poi, Whatsapp spiega agli utenti cosa si può fare entro il 15 maggio (e anche dopo):

Puoi ancora accettare gli aggiornamenti dopo il 15 maggio. Si applicherà la nostra politica relativa agli utenti inattivi.

Prima del 15 maggio, puoi esportare la cronologia chat su Android o iPhone e scaricare un rapporto del tuo account. Se desideri eliminare il tuo account su Android , iPhone o KaiOS , speriamo che ci riconsideri. È qualcosa che non possiamo annullare poiché cancella la cronologia dei messaggi, ti rimuove da tutti i tuoi gruppi WhatsApp ed elimina i backup di WhatsApp.

Whatsapp 15 maggio, dunque, è la data in cui entreranno in vigore i cambiamenti sulla privacy. Ma il proprio profilo, qualora non si accettassero le modifiche, rimarrà inattivo e dormiente. Questo vuol dire che, anche a mesi di distanza, l’utente potrà tornare sull’applicazione e accettare i cambiamenti per ricominciare a utilizzare la app.