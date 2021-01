Con l’app Dm Me a partire dal contatto si sceglie se chattare con Whatsapp, Telegram o Signal

Whatsapp, dopo l’annuncio dell’aggiornamento mal digerito, sta perdendo utenti. In molti stanno scegliendo di provare altre chat – prime tra tutte Telegram e Signal – ma si trovano a dover fare i conti con la scomodità di accedere a ognuna delle applicazioni per sapere se il contatto con il quale vogliono parlare ha quell’app. Dm Me – scaricabile su Android mentre si rimane in attesa di notizie per la versione iOS – permette di vedere le diverse chat alle quali ognuno dei nostri contatti è iscritto scegliendo quale utilizzare per contattarlo.

Come funziona Dm Me

Dm Me si presenta come un’app con una schermata essenziale e pulita che può piacere ed essere comoda per molti utenti, seppure fornisca una funzionalità che Android già prevede. Entrando nell’applicazione è possibile vedere una schermata con tutti i nostri contatti e sotto ogni nome le chat alle quali sono iscritti. Oltre al collegamento con Whatsapp, Telegram e Signal, Dm Me permette di accedere anche – quando sono installate sul dispositivo – a Threema e Viber senza escludere nemmeno la possibilità di inviare un sms tramite Google sms. Viene data la possibilità di scegliere l’ordine di priorità delle varie app di messaggistica sotto ogni nome.

La rubrica di Android lo fa già

Come ha reso noto lo sviluppatore dell’applicazione, che ha creato anche Reddit, presto sarà disponibile anche il collegamento a Facebook Messenger. C’è però da specificare una cosa: cliccare sull’icona non vuol dire accedere direttamente alla conversazione ma solamente essere indirizzati verso l’applicazione scelta. Si dovrà comunque andare a cercare la conversazione con la persona prescelta. Una funzione che, se uno guarda bene, viene già fornita da diverse versioni di Android che mostrano quante e quali applicazioni un contatto possiede entrando nella sua schermata direttamente dalla rubrica.