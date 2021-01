Il portale della regione Lombardia che non funziona perché usa ancora Flash

Cose non molto flash. Eppure, visto soprattutto il periodo, sarebbe stato fondamentale agire con rapidità. Il portale della regione Lombardia che serve per accedere agli ECM – ovvero l’educazione continua in medicina – risulta non più accessibile da qualche giorno. Il motivo? Utilizzava Adobe Flash, il programma che permetteva di vedere alcuni contenuti multimediali online. Flash è un sistema piuttosto datato per costruire i siti web, nel corso degli anni è stato superato da nuove tecnologie e – per questo motivo – dal 31 dicembre 2020 Adobe lo ha completamente smantellato. In più dal 12 gennaio, tutti i siti che si avvalevano di quella tecnologia risultano non facilmente raggiungibili.

LEGGI ANCHE > La campagna Covid Dilemma della regione Lombardia: «indossare la mascherina o il respiratore?»

Portale Regione Lombardia, il problema con Flash

La Regione Lombardia, evidentemente, ha dimenticato di aggiornare quella parte del suo sito web. E non è una cosa da poco: si tratta di un programma fondamentale per la formazione medica, un programma che è stato reso obbligatorio in diversi Paesi del mondo per ogni operatore sanitario. Anche in Italia l’ECM è obbligatorio dal 2002: un periodo di tempo abbastanza ragionevole per ipotizzare che – da allora – il portale dedicato della Regione Lombardia ha subito ben pochi aggiornamenti.

In un periodo in cui stiamo faticosamente emergendo da una gravissima pandemia globale – nell’ambito della quale la Lombardia è stata una delle regioni più colpite -, sarebbe stato opportuno per gli operatori sanitari lombardi avere accesso a un portale aggiornato di formazione. Invece, come è stato prontamente segnalato dall’utente @The_Beyond_One, il sito ECM.regione.lombardia.it risulta inaccessibile, proprio dal 12 gennaio, quando Flash ha smesso di fornire i suoi servizi al pianeta.

Il portale del sito web della Regione Lombardia per l’accreditamento ECM è bloccato dal 12/01/2021. E meno male che lo sapevano dal 2017 che smetteva di funzionare. Detto questo, thumb up per i tecnici cinesi e la loro creatività. — oɥʇoSɓoʎ (@The_Beyond_One) January 22, 2021

Un vero e proprio paradosso – visto anche il largo anticipo con cui Adobe aveva annunciato la dismissione di Flash – che si innesta benissimo in quel filone, ancora troppo sottovalutato nel nostro Paese, della sovrapposizione tra istituzioni, servizi alla persona e tecnologia.