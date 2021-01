Matteo Salvini pubblicizza il suo gruppo Telgram tra i commenti su Facebook

Salvini è anche su Telegram con un gruppo chiamato Salvini News che – al momento della scrittura di questo pezzo – conta 6.675 iscritti. Le persone dentro questo gruppo son in continuo aumento anche nel momento in cui scriviamo. L’accesso al gruppo Telegram è pubblicizzato negli ultimi due post del Capitano su Facebook, tra i commenti, e il collegamento diretto da già i suoi frutti. Salvini News Telegram è un vero e proprio aggregatore dei post e delle notizie date da Matteo Salvini e dalla Lega inviando tutte quelle immagini e quelle notizie manipolate alle quali ci hanno abituato i profili social ufficiali.

Salvini News Telegram: come se fosse un giornale

Il gruppo si chiama “Salvini News” e non esiste certo da oggi. Il canale Telegram fornisce tutto quel materiale e quella narrazione tipica del sovranismo salviniano – non risparmiando nemmeno i messaggi di buona domenica e i buongiornissimi a cui il leghista ha abituato i suoi follower – pronti all’uso e soprattutto alla condivisione. Andando a controllare, rispetto a qualche minuto fa, il gruppo conta già 6.698 iscritti, arrivando quasi a 6.700 iscritti in cinque minuti cavalcando . probabilmente – anche l’inda di indignazione e tutta la questione crisi di governo che stiamo vivendo in queste ore e in questi ultimi giorni. Chi si iscrive può ottenere una narrazione completa del mondo e di quanto accade in particolare in Italia secondo la chiave di Salvini.

La strategia social di Matteo Salvini

Le prova tutte, ma veramente tutte. Ora anche il canale Telegram in cui chi si iscrive riceve i suoi messaggi a pioggia. Dopo il mancato successo su Tik Tok, il social dei giovanissimi. Ci ha provato anche su Parler, salvo vederne la chiusura nello stesso giorno in cui voleva fare il suo esordio sul social – almeno per ora – sovranista per eccellenza. Il leader della Lega ha spostato la sua campagna elettorale perenne su ogni social esistente e conosciuto in una mastodontica opera comunicativa che mira a ottenere consenso a tutti i costi e con ogni mezzo (letteralmente) partendo da canali sui quali ha già un nutrito seguito, come nel caso esaminato. Al momento in cui pubblichiamo l’articolo il numero di persone iscritte al canale Telegram di Salvini è salito a 6.764.