Scontro tra Matteo Salvini e Simona Sala durante la trasmissione ‘Titolo V’, in onda su Rai Tre. Il leader della Lega non ha preso bene le domande della direttrice di Radio Uno e del Giornale Radio Rai. La miccia si è accesa quando la giornalista ha chiesto a Salvini di spiegare il motivo del suo appoggio ai ristoratori, promotori dell’iniziativa ‘Io apro‘, e in particolare il perché sostenere una forma di protesta che prevede di infrangere la legge possa suscitare sentimenti pericolosi, come quelli che hanno portato all’assalto di Capitol Hill.

«Io invidio le sue certezze in un momento in cui nulla è certo in nessuna parte del mondo. Siamo tutti vicini alle persone che perdono il lavoro e non possono aprire, ma questo tipo di regole sono così ovunque. Non aprono perché si è visto che quando aprono la sera le persone tendono ad assembrarsi, a pranzo è diverso, non avviene quasi mai. Ci sono motivazioni, non è che qualcuno si accanisce e altri che li difendono. Non è tutto bianco o nero. Confesercenti e Confcommercio erano contro questa iniziativa. In questo momento in cui le persone sono davvero disperate, appoggiarle nella decisione di non rispettare la legge è un cavalcare la rabbia che può portare a cose viste a Capitol Hill. Le persone sono disperate. Capisco chi si incatena, ma dire ‘fate bene a infrangere la legge‘ non lo capisco», ha detto la giornalista. E da lì è nato lo scontro tra Matteo Salvini e Simona Sala: «Il paragone che fa tra il barista e coloro che hanno assaltato il Parlamento americano non le fa onore. Lei dirige una Rai pubblica. Paragonare quello che accade in Italia alle scene degli Stati Uniti è una sciocchezza», ha detto Salvini. Sala ha replicato, interrompendo ripetutamente il leader della Lega: «Sì, mi fa onore. Non mi metta in bocca parole che non ho detto. Ho parlato di cavalcare la rabbia. Trump per mesi ha cavalcato quella rabbia. Quella cosa non è capitata all’improvviso».

Potete guardare lo scontro tra Matteo Salvini e Simona Sala a partire dal minuto 23.30 circa in poi.

Salvini ha poi commentato l’accaduto con un post su Facebook: “Avete seguito su Rai Tre??? L’arroganza, i sorrisini e i comizietti faziosi di certi giornalisti della “tivù pubblica” non finiscono mai di stupirmi. Salvini pericoloso, brutto e cattivo come Trump……!!! La pazienza è la virtù dei forti”.

