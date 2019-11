Per capire TikTok bisogna conoscere le basi: è un social usato dai giovanissimi, tra gli 11 e i 15 anni, si condividono video spiritosi o di lip sync (in cui si mimano le canzoni), e gli utenti si chiamano “Muser”. Informazioni adatte per cominciare l’attività sul nuovissimo social arrivato dalla Cina, prendendo l’eredità di musica.ly e che ha incuriosito molto anche gli italiani, politici inclusi. Matteo Salvini però, che sui social di solito ha un certo successo, ha ricevuto un bel due di picche, nonostante si sia evidentemente sforzato.

Salvini non piace ai muser di Tik Tok, nonostante i suoi sforzi

LEGGI ANCHE> Meloni va oltre Salvini: non solo apre il profilo su Tik Tok, ma anche su Vk

Il debutto di Matteo Salvini era stato in pompa magna: un video con musica trionfale di sottofondo in cui stringe le mani agli agenti, e un secondo più “propagandistico” in cui dice che in Italia può arrivare solo chi ha documenti e permesso. Una comunicazione troppo istituzionale, temi troppo seri per il social. E qualcuno nel suo staff deve essersene accorto: i video di Salvini cambiano. Riappare il famoso video con l’ulivo si San Emiliano, a cui aggiunge la sigla di Super Quark, farfalline e cuoricini che appaiono seguendo i suoi movimenti (e qualche zoommata casuale, che ci sta sempre bene). E ancora, il video con la mano dell‘armatura, i piegamenti sulle ginocchia a ritmo di “Dance for me”. E per deliziare il pubblico domenicale, il video che divenne virale negli scorsi mesi degli orsetti che si arrampicano: la musica? “Ain’t no mountain”. Il cambio in effetti potrebbe anche andare nella giusta direzione, ma non per un politico. I commenti degli utenti infatti sono spietati: insulti, offese, inviti ad andarsene e lasciarli in pace almeno su TikTok. Le nuove generazioni Salvini non lo vogliono proprio vedere, nemmeno e soprattutto quando balla. Il commento che riassume il tutto può essere uno solo: Ok boomer.

(Credits immagine di copertina: fermo immagine video tik tok Matteo Salvini)