Meloni va oltre Salvini: non solo apre il profilo su Tik Tok, ma anche su Vk

Qualche giorno fa, Matteo Salvini era sbarcato su Tik Tok, andando a individuare un terreno inesplorato dai politici di casa nostra sui social network. Gli si aprono praterie, dal momento che il leader della Lega è il primo a utilizzare questo servizio che, in Italia, va molto di moda soprattutto tra gli adolescenti della fascia d’età 14-24 e che viene utilizzato prevalentemente per fare il playback delle ultime hit accompagnate da coreografie più o meno divertenti. Ma Giorgia Meloni, che ultimamente dal punto di vista social non ha nulla da invidiare a Matteo Salvini e che sfrutta il successo della hit ‘Io sono Giogia‘, non ha voluto essere da meno. Anzi, ha rilanciato: non solo ha registrato un account su Tik Tok, ma anche su Vk, il corrispondente di Facebook in Russia.

Meloni su Tik Tok e Vk, i social cinesi e russi

Anche la leader di Fratelli d’Italia, dunque, cercherà di intercettare la stessa audience di Matteo Salvini. Aggiungendo a questa anche quella proveniente dal social network russo che è sempre più utilizzato in Italia, soprattutto negli ambienti della destra. Non è un mistero, infatti, che alcune formazioni di estrema – come Casapound e Forza Nuova – abbiano cercato rifugio proprio sul social network Vk in seguito alla loro estromissione da Facebook.

Tik Tok e Vk sono social network ancora da esplorare e da capire. Il primo cinese e il secondo russo non sono propriamente celebri per la loro libertà di espressione. Alcuni contenuti, ad esempio, sono più difficili da trovare di altri: si pensi, ad esempio, alle proteste di Hong Kong che su Tik Tok rappresentano davvero una sorta di ago nel pagliaio. Invece, sul social network russo si possono reperire con facilità messaggi che arrivano da gruppi nostalgici di estrema destra, del fascismo e del neonazismo. Insomma, non proprio un bel biglietto da visita: l’auspicio è che Giorgia Meloni sappia dare un contributo distensivo ad alcuni messaggi che circolano su Vk.