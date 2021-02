Whatsapp introduce una nuova funzione per gli smemorati

Da una parte il tentativo di rassicurare i quasi due miliardi di utenti che utilizzano l’app di messaggistica istantanea sulla privacy e la condivisione dei dati personali con Facebook; dall’altra le novità tecniche per tentare di imporsi, nuovamente, sulla concorrenza. Il prossimo aggiornamento, previsto per la metà di maggio, porterà all’introduzione di «Read later Whatsapp»: si tratta di una nuova funzione che consentirà agli utenti di ricevere un reminder (attraverso una notifica) per non dimenticarsi di leggere un messaggio ricevuto mentre si è impegnati in altro.

La novità era stata anticipata dal portale specializzato WabetaInfo nel mese di gennaio e ora trova conferma: la versione versione 2.21.2.2, che per il momento è sperimentata solo nella sua fase beta prima di diventare ufficiale (secondo i classici step di Whatsapp) dal prossimo 15 maggio, introdurrà la funzione «Leggi dopo». Il tutto sostituirà la funzione delle chat archiviate, ma con un output ben differente rispetto a quanto accade fino a ora: l’utente sceglierà quali messaggi leggere dopo (ed eventualmente rispondere). E per quelle chat selezionate arriverà una notifica successiva per ricordare che quel messaggio deve essere ancora letto.

Read later Whastapp, la funzione con il prossimo aggiornamento

Per il momento, secondo i beta-test, questa la nuova funzionalità «Read later Whatsapp» è prevista solamente per i dispositivi Android, ma – come da prassi – si potrebbe sviluppare lo stesso meccanismo anche per gli smartphone iOS visto che – a oggi – mancano tre mesi esatti per l’arrivo dell’aggiornamento. Da quel giorno sarà attivabile quel reminder.

Ancora la Privacy

Ma se questa viene considerata una grande novità per gli utenti della app di messaggistica istantanea, continuano a esserci diverse perplessità sulla condivisione dei dati personali tra Whatsapp e Facebook. Entro il 15 maggio, infatti, chi non accetterà le modifiche unilaterali ai nuovi termini di servizio non potrà più utilizzare l’applicazione. Una modifica nota da mesi e che ha già provocato un’ampio trasferimento di utenti che, da settimane, stanno migrando su altre applicazioni simili: da Telegram a Signal.

