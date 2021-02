Facebook potrebbe puntare su uno smartwatch per avere, come ritorno, ancora più dati utenti

Il Facebook Watch s’ha da fare, a quanto pare. Il colosso starebbe pensando – secondo quanto riporta The Information – di lanciare lo smartwatch il prossimo anno. Il prodotto sarebbe tutto focalizzato sulla messaggistica istantanea e sulla salute, con funzionalità appositamente dedicate. La notizia arriverebbe da quattro fonti interne a Facebook ma, ad ora, non si ha idea né del nome – Facebook Watch è solo un’ipotesi – né di quanto costerà. Si fanno largo le ipotesi, però, basate sul fatto che – utilizzando una versione open-source di Google Android – il Facebook Watch scenderà in campo come diretto concorrente dell’Apple Watch.

Lo smartwatch Facebook contro Apple Watch

Da parte dell’azienda non ci sono conferme in merito ma, visto che WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram appartengono tutte a Zuckerberg, l’idea ha senso. Tutto quello che se ne sa finora riguarda gli ambiti di funzionalità, ovvero chat e sport/salute. L’orologio Facebook dovrebbe poter essere utilizzato per mandare messaggi tramite le piattaforme di messaggistica di Facebook grazie alla connessione diretta con lo smartphone. Per quanto riguarda il lato sport, lo smartwatch di Facebook dovrebbe integrare una serie di funzionalità già uscendo dalla fabbrica oppure essere compatibile con servizi leader del mercato americano.

Facebook Watch prezzo e uscita

Considerato che l’azienda non ha nemmeno confermato l’esistenza di tale prodotto, la data di uscita non è nemmeno ipotizzabile. Per quanto riguarda il prezzo del device, invece, considerato che entrerebbe in diretta competizione con l’Apple Watch si può presupporre che il prezzo dovrebbe essere più basso del diretto concorrente (attualmente per la versione base dell’Apple Watch Serie 6 occorre sborsare 399$). Secondo quanto riporta The Information le ragioni che stanno dietro l’idea di far uscire uno smartwatch – posto che Facebook sta puntando sugli hardware – sono relative al raccogliere ancora più dati sull’utente medio che utilizza Facebook così da rivenderli agli investitori pubblicitari. Questi ultimi li utilizzerebbero per targetizzare ancora di più la pubblicità che mostrano da device come gli smartphone, i tablet e i pc.

