Google sta rinunciando ad aggiornare le sue app sullo store di Apple

Le date coincidono. Google ha ben 86 applicazioni disponibili su iOS, il sistema operativo di Apple, che si trovano quindi anche nell’Apple Store. Da due mesi 85 app su 86 (con l’eccezione di Google Translater) non risultano aggiornate. Cosa è successo? Dobbiamo tornare indietro all’8 dicembre, quando l’azienda di Cupertino ha deciso di aggiornare la propria policy sulla privacy, chiedendo ai fornitori di app di specificare – in un apposito spazio dello store – tutti i dati personali degli utenti che saranno a disposizione di chi gestisce la stessa app. Un lavoro che, secondo l’azienda, permetterà ai clienti di essere molto più consapevoli della propria sicurezza. Ma che ha creato non pochi problemi ai gestori delle app che utilizzano lo store per promuovere i propri prodotti.

Aggiornamenti app Google su iPhone fermi da due mesi

Facebook, ad esempio, ha protestato in maniera vibrante prima di piegarsi e accettare le nuove privacy policies. Ma non poteva fare a meno di offrire i suoi aggiornamenti su Apple Store, una delle principali fonti di rendita per il social network di Mark Zuckerberg. Google, per evitare di rivelare tutti i dati personali ai quali i gestori delle varie app hanno accesso, ha scelto la strada più breve: evitare di aggiornare le sue applicazioni sull’Apple Store.

Se prima questa era una prassi pressoché quotidiana, ora è diventato il deserto dei Tartari: da due mesi, se si fa eccezione per Google Translate, non c’è nessun passo in avanti per le applicazioni di Big G. Dal punto di vista del funzionamento di queste ultime non si presentano particolari problemi: ci sono alcune funzioni delle applicazioni che possono essere implementate lato server. Il problema si pone quando c’è da fixare qualche bug (e qualche bug salta fuori sempre). La domanda è: Google rinuncerà perennemente all’aggiornamento delle proprie app su Apple Store? Al momento, la risposta è in una triste etichetta che prevede un segnale di pericolo e la dicitura dettagli non forniti.