Facebook down il 30 aprile, problemi in diverse aree del mondo

Stando a quanto riportato da DownDetector, che segnala problemi, sospensioni e interruzioni di servizio per diverse piattaforme online in tutto il mondo, il social network più utilizzato nel mondo occidentale – Facebook – è andato in down a partire dalle ore 9 (ora italiana) della mattina del 30 aprile. Un Facebook down che, tuttavia, al momento non sembra interessare l’Italia (anche se, da una personale esperienza di utilizzo della versione desktop, abbiamo riscontrato qualche problema nel caricamento dell’interfaccia iniziale).

Stando alle segnalazioni che sono pervenute a DownDetector – e che stanno per essere esaminate da tutti i grandi media del mondo anglosassone -, i maggiori problemi di copertura sarebbero riferiti al Regno Unito, all’Australia, al Canada e agli Stati Uniti. Il Sun, ad esempio, ha provato a contattare Facebook per un commento, ma al momento non si registrano dichiarazioni ufficiali da Menlo Park. La problematica di Facebook down, al momento, sembra proseguire nei Paesi indicati.

Per quanto riguarda la situazione specifica in Italia, stiamo raccogliendo conferme rispetto al fatto che ci siano problemi di caricamento di Facebook da alcuni browser desktop (come, ad esempio, Safari). Sembra invece piuttosto regolare il funzionamento via app. Sembra essere proprio Safari la linea di connessione che c’è tra tutti i Paesi in cui si è registrato il down (Italia compresa).

Il down di Facebook di oggi, che – ripetiamo – sembra essere molto più diffuso nei Paesi anglosassoni, almeno in questo momento, arriva a un mese da un problema analogo che ha coinvolto tutte le comodità di Facebook INC. a fine marzo 2021: in quella circostanza, nella seconda parte del pomeriggio, sia Facebook, sia Instagram, sia WhatsApp hanno avuto problemi. Ultimamente, insomma, da Menlo Park sembra esserci qualche segnale di stanchezza.