Come funziona e quando sarà disponibile la “modalità scomparsa” di Whatsapp

Al momento è in fase Beta, ma a breve potrebbe essere inserito tra i prossimi aggiornamenti per iOS e Android. Whatsapp, dopo aver annunciato mesi fa i “messaggi effimeri“, sta testando la possibilità di inserire (all’interno della categoria “privacy“) il la cosiddetta “Disappearing Mode“. I Beta-tester che hanno già potuto avere un primo contatto con questa novità, hanno trovato all’interno delle impostazioni questa Modalità scomparsa Whatsapp che può essere attivata, disattivata oppure opzionata solamente per alcuni contatti.

A rivelare i piani futuri e futuribili della famosa app di messaggistica istantanea di casa Facebook è stato il portale specializzato Wabetainfo che ha testato, tra i primi, la modalità scomparsa Whatsapp. Per sintetizzare la questione: si tratta della possibilità di impostare (direttamente dalle opzioni) l’utilizzo di messaggi effimeri. Insomma, quei messaggi che si cancellano al momento della lettura da parte del destinatario.

Modalità scomparsa Whatsapp, come funziona e quando sarà disponibile

Al momento, infatti, i messaggi effimeri sono riservati per ogni singolo contatto: ogni volta che si vuole abilitare questa funzione occorre selezionare le impostazioni specifiche di quella determinata chat con quel determinato utente. Con il futuro aggiornamento, però, si potrà scegliere di avere questa opzione di default per tutte le chat che avremo. Tutti gli utenti che amano la propria privacy (anche nelle comunicazioni con terze persone) potranno tutelarla fin dall’inizio, decidendo di far “distruggere” tutti i propri messaggi non appena letti dal destinatario.

Per il momento non c’è ancora una data indicata per l’arrivo di questo aggiornamento, ma visto che la fase Beta è già stata avviata (e solitamente gli update dell’applicazione di messaggistica istantanea non sono all’ordine del giorno) potrebbe arrivare sui nostri dispositivi mobili (sia iOS, sia Android) già nel corso delle prossime settimane. E per abilitare la modalità scomparsa Whatsapp basterà accedere alle impostazioni, navigare nel menù account e spuntare l’opzione “disappearing mode” all’interno del comparto Privacy.