Il piano di Whatsapp con le foto che si autodistruggono: ma come la mettiamo con gli screenshot

Per il momento, la novità è ancora in fase Beta. Si tratta di un qualcosa di molto utile, già utilizzata da Snapchat, ma restano alcune perplessità

Per il momento non c’è una data e non si conosce l’esito della sperimentazione che, negli ultimi giorni, si sta portando avanti in fase Beta. Ma una cosa è certa: Whatsapp sta lavorando per introdurre ulteriori novità che dovrebbero garantire una maggiore privacy e un utilizzo più sobrio (e nelle regole) nei confronti dell’utente. Dopo i messaggi effimeri (ovvero quelli che si cancellano dopo un tempo determinato e pre-impostato) ecco l’autodistruzione foto Whatsapp. La nuova funzionalità, come detto, non è ancora ufficiale e nelle prossime settimane si porterà avanti la cosiddetta fase Beta con gli sviluppatori che analizzeranno i risultati e l’eventuale fattibilità di questo progetto a livello globale.

Partiamo, però, da un punto fondamentale: questa funzionalità non è una novità assoluta per quel che riguarda il mondo dei social e delle app di messaggistica istantanea. Un qualcosa di molto simile – anzi, quasi uguale – esiste già da tempo su Snapchat. Ma, qualora l’autodistruzione foto Whatsapp dovesse arrivare a compimento nel corso dei prossimi aggiornamenti (sia su Android, sia su iOS), potremmo sicuramente parlare di un copia&incolla costruttivo che va nella giusta direzione. L’anteprima di quanto si sta sperimentando è stata pubblicata su Twitter da WABetaInfo, portale sempre aggiornato sulle novità in casa Whatsapp.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn’t implement a screenshot detection for self-destructing photos yet. Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021

Autodistruzione foto Whatsapp, come dovrebbe funzionare questa novità

Come si vede dagli screenshot pubblicati, in fase di test, un utente può inviare una fotografia effimera (per citare il termine utilizzato nei precedenti aggiornamenti che riguardavano i messaggi a tempo) che resta nella disponibilità del ricevente fino alla visualizzazione. Una volta visualizzata l’immagine, rimarrà visibile solamente fino a che si resta all’interno di quella pagina. Una volta usciti, non sarà più recuperabile. L’avvenuta ‘lettura’ di quella foto (in teoria il tutto dovrebbe essere declinato anche su video e gif) verrà notificata anche al mittente che, dunque, saprà quando verrà visualizzata.

Le perplessità: e allora gli screenshot?

Questa funzione, dunque, dovrebbe garantire una maggiore privacy: la fotografia non sarà (o sarebbe, visto che siamo ancora in fase Beta) salvata nella galleria foto del dispositivo di chi la riceve e non può essere condivisa su altre piattaforme social (o chat). Ma non tutto sembra essere così chiaro. Ovviamente ancora non sappiamo le caratteristiche tecniche di questa novità, ma al momento emerge una vulnerabilità: gli screenshot. Catturare l’immagine dallo schermo del proprio telefono (o pc, per chi usa la versione da desktop della nota app di messaggistica istantanea) potrebbe rappresentare una modalità per aggirare questa novità dell’autodistruzione foto Whatsapp. La speranza è che gli sviluppatori trovino un rimedio prima di rendere pubblico l’aggiornamento.

(foto di copertina: da Pixabay)