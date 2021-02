La bufala del video “India lo sta facendo” che corre su WhatsApp

Sono migliaia le segnalazioni di un video che sta circolando in particolare su WhatsApp dal titolo “India lo sta facendo”: in linea teorica sarebbe un file potenzialmente dannoso per il vostro smartphone, in grado di poter formattare il vostro smartphone. Ma in realtà si tratta di un’ennesima bufala.

India lo sta facendo, la nuova catena che circola su WhatsApp

La catena che è stata ribattezzata “India lo sta facendo” ritiene che un messaggio virale chieda di inoltrarlo ai propri contatti su WhatsApp. La catena sarebbe partita dall’Inghilterra, ma da qualche ora è arrivata anche in Italia. Con la traduzione, che sarebbe circa questa: “Stanno per iniziare a far circolare un video su WhatsApp che mostra come la curva Covid19 si sta appiattendo in India. Il file si chiama “India lo sta facendo”, non aprirlo o vederlo, hackera il tuo telefono in 10 secondi e non può essere fermato in alcun modo. Trasmetti l’informazione alla tua famiglia e ai tuoi amici. Ora l’hanno detto anche al telegiornale”. L’analogia del caso “India lo sta facendo” con quello “Argentina lo sta facendo” basterebbe a farci capire che si tratta di una colossale bufala. Aggiungiamo il fatto che, qualora – come riportato dalla catena – il file sia effettivamente in grado di arrecare simili danni agli smartphone, sarebbe la stessa WhatsApp ad avvisare gli utenti del potenziale rischio. Una cosa che, almeno per il momento, non è avvenuta.

Prepariamoci, in ogni caso, ad altre bufale come quella del video “India lo sta facendo”. Qui, per fortuna, non abbiamo link che rimandano a pagine dove si rischia di scaricare malware: in quel caso ci sarebbe da preoccuparsi. Ma probabilmente, riceveremmo un alert dal team di WhatsApp, che opera ogni giorno per evitare che accadano simili episodi.

