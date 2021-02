La bufala secondo cui Coca-Cola regalerebbe mascherine Ffp2

Sta circolando in questi giorni su WhatsApp e su Facebook un messaggio secondo cui Coca-Cola regalerebbe mascherine Ffp2: un dono non indifferente da parte dell’azienda statunitense per contrastare ulteriormente la pandemia da Covid-19. Ma purtroppo non è così: si tratta infatti dell’ennesima bufala, una fake news in piena regola.

LEGGI ANCHE –> Coca Cola blocca investimenti di 49 milioni per la Sugar tax: a rischio lo stabilimento di Marcianise

Cominciamo col dire che il testo del messaggio non trova alcun riscontro sui canali ufficiali dell’azienda. E già questo dovrebbe far drizzare le orecchie. Ma c’è di più – e qui entriamo anche nell’ignobile mondo delle truffe online. Chi riceve la catena a detta del quale Coca-Cola regalerebbe mascherine Ffp2 viene rimandato a una pagina web che non ha nulla a che vedere con il regalo. In tale pagina infatti troverete un questionario di una facilità elementare, completato il quale avrete diritto a ricevere un premio, a condizione del versamento di un piccolo costo associato al prodotto. Il sistema vi chiederà infatti i dati della vostra carta di credito ma – come riportato dall’annuncio in pagina – non vi verranno sottratti i pochi centesimi previsti.

Attenzione, perché – come insegna la storia delle truffe online – il rischio è di veder prosciugata la propria carta di credito il pochi istanti. Occhi aperti, quindi: se vi dovesse arrivare un messaggio in cui si parla di un possibile regalo da parte della Coca-Cola (mascherine Ffp2, ricordiamolo ancora una volta), ignoratelo, eliminatelo e – cosa fondamentale – non inserite assolutamente le vostre credenziali della carta di credito. Anzi, un altro consiglio: se la catena vi dovesse arrivare da uno dei vostri contatti, avvertitelo della truffa in cui sta occorrendo.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]