Assunzioni e investimenti pari a 49 milioni congelati per via della sugar e della plastic tax: ad annunciarlo in una intervista all’agenzia Radiocor è Giangiacomo Pierini , direttore della comunicazione di Coca Cola.

Coca Cola blocca investimenti di 49 milioni per la Sugar tax: a rischio lo stabilimento di Marcianise

Se la Plastic tax e la sugar tax dovessero concretizzarsi, potrebbero mettere in seria difficolta l’azienda Coca Cola. Il portavoce della comunicazione per l’Italia ha infatti dichiarato in una intervista che «per ora l’azienda ha bloccato 49 milioni di investimenti nel nostro Paese e tutti i piani di assunzione». Non solo, Pierini ha anche aggiunto che le due tasse rischiano di avere degli effetti anche sulle assunzioni. «A rischio anche la chiusura dello stabilimento di Marcianise, in Campania, più vulnerabile rispetto allo stabilimento veneto di Nogara» ha continuato Pierini parlando con l’agenzia Radiocor. Lo stabilimento di Nogara è infatti «il più grande d’Europa, sul quale sono stati recentemente investiti 30 milioni destinati alla linea asettica-. Al sicuro dovrebbe essere anche «quello di Oricola, in Abruzzo, che produce solo bevande gassate in Pet».

