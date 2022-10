L’UE starebbe considerando di sostenere economicamente SpaceX per garantire l’accesso a Internet tramite Starlink

La decisione dell'UE sarebbe una possibile risposta alle continue indecisioni e ripensamenti di Musk. Il fatto che il fondatore di SpaceX abbia dichiarato che avrebbe continuato a sostenere le spese per garantire agli ucraini di connettersi a Internet non è più una garanzia

I Paesi dell’Unione europea stanno prendendo in considerazione la possibilità di finanziare Starlink, il servizio satellitare fornito da SpaceX, l’azienda aerospaziale statunitense fondata nel 2002 da Elon Musk, per garantire che gli ucraini possano mantenere l’accesso ai servizi Internet finora sostenuti economicamente dall’azienda stessa. Il Ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis ha svelato i piani dell’UE in un’intervista rilasciata al quotidiano POLITICO. Landsbergis ha suggerito che la possibilità di accedere a Internet dall’Ucraina non dovrebbe essere lasciata nelle mani di una sola persona considerata «super potente», che da sola può prendere decisioni che impattano su un numero elevato di persone. Elon Musk potrebbe decidere da un giorno all’altro di interrompere il servizio e il supporto economico e impedire agli ucraini di connettersi a Internet.

Secondo Landsbergis, sarebbe comunque preferibile che l’UE prendesse degli accordi con SpaceX: «Ho pensato che sarebbe meglio avere un accordo contrattuale tra una coalizione di Paesi che potrebbero acquistare il servizio Starlink da Musk, fornirlo agli ucraini e continuare a fornirlo agli ucraini». Landsbergis ha detto che l’argomento è stato affrontato nella riunione dei 27 Ministri degli Esteri dell’UE che si è tenuta lunedì. L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ha introdotto l’argomento e alcuni Paesi avrebbero detto di essere a favore della proposta di finanziare SpaceX, ha affermato Landsbergis senza specificare quali Paesi.

Le continue indecisioni di Musk: per l’UE le sue dichiarazioni non sono più una garanzia

In effetti, Musk ha sostenuto che SpaceX non può continuare a pagare indefinitamente per consentire agli ucraini di avere accesso al servizio satellitare Starlink e ha chiesto al dipartimento della Difesa degli Stati Uniti di contribuire economicamente per continuare a garantire l’accesso a Internet all’Ucraina. Musk ha poi dichiarato di aver cambiato idea e dichiarato che avrebbe continuato a finanziare il servizio.

Musk aveva iniziato a supportare economicamente le spese per permettere all’Ucraina di mantenere la connessione a Internet lo scorso marzo, quando SpaceX aveva inviato in Ucraina una fornitura di dispositivi per collegarsi a Starlink. Il servizio è diventato uno strumento essenziale che ha permesso all’esercito e al governo ucraino di comunicare anche quando i bombardamenti russi danneggiavano le reti via cavo e quelle cellulari.