I giudici spostano la data del processo per consentire a Musk di completare l’acquisto di Twitter

Dopo mesi di accuse e contro-repliche, sembrano essere maturi i tempi per completare l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. Messe da parte le polemiche sui bot e quelle in cui si accusava il fondatore di Tesla e Ceo di SpaceX di aver agito solamente con intento speculatorio sul mercato, ecco che a breve potrebbe essere consegnata l’offerta finale da 44 miliardi di dollari che, come previsto dai vecchi accordi, equivale a un valore superiore ai 54 dollari ad azione. E ci saranno 11 giorni in più per procedere con tutte le pratiche, perché il giudice del tribunale del Delaware ha deciso di posticipare la data dell’inizio del processo dopo l’istanza presentata dall’azienda che gestisce il social.

Il processo sarebbe dovuto iniziare il prossimo 17 ottobre. La causa fa riferimento alla denuncia formale depositata da Twitter contro Elon Musk, dopo il passo indietro fatto dall’imprenditore dopo aver addirittura avviato la due diligence. Poi le polemiche sui bot presenti all’interno della piattaforma e la richiesta di rinegoziare il prezzo perché, a detta del fondatore di Tesla, il valore sarebbe dovuto scendere dai 44 miliardi pattuiti all’inizio. Alla fine, solo pochi giorni fa, sembra esser tornato il sereno e anche il tribunale del Delaware ha deciso di concedere del tempo aggiuntivo proprio nella speranza di non arrivare a processo, con l’acquisizione completata.

Twitter-Musk, per l’acquisto ci sarà tempo fino al 28 ottobre

«Se la transazione non si conclude entro le 17:00 del 28 ottobre 2022, le parti sono invitate a contattarmi via e-mail quella sera per ottenere le date del processo di novembre 2022», si legge nella comunicazione inviata dalla giudice Kathaleen St. Jude McCormick. Le parti, dunque, entro le 17 del 28 ottobre dovranno comunicare se avranno deciso di procedere con l’acquisizione e la vendita. E Twitter, in una nota, ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Non vediamo l’ora di chiudere la transazione a 54,20 dollari per azioni entro il 28 ottobre».