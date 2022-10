Elon Musk ha proposto su Twitter il suo piano per la pace in Ucraina

Con un tweet pubblicato lunedì sera sul proprio profilo l’imprenditore Elon Musk ha proposto un piano che prevede quattro punti per raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina, in guerra dal 24 febbraio scorso a seguito dell’invasione russa in Ucraina. Musk ha chiesto ai propri follower, più di 100 milioni, di esprimere il proprio giudizio a riguardo.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

La proposta di Elon Musk: un piano in 4 punti per la pace

La settimana scorsa la Russia ha annesso quattro regioni ucraine, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, tramite dei referendum considerati illegali e pilotati. Nel primo punto, Musk propone di far votare di nuovo gli abitanti di queste regioni ma questa volta sotto la supervisione delle Nazioni Unite. «La Russia dovrà andarsene se questa è la volontà del popolo», scrive Musk. Il secondo punto prevede la cessione della Crimea alla Russia, il terzo punto obbligherebbe il governo ucraino a mantenere la fornitura di acqua alla Crimea russa, il quarto prevede che l’Ucraina rimanga «neutrale». I punti sono molto vaghi e dimostrano una scarsa preparazione di Musk sull’argomento, anche se l’imprenditore è solito intervenire soprattutto su Twitter su temi legati alla politica internazionale. Per queste ragioni e anche perché il piano sembra essere allineato ad alcune richieste della Russia, Musk è stato criticato da molti politici. L’ambasciatore ucraino in Germania, Andrij Melnyk, ha risposto così al tweet di Musk: «Fanculo, questa è la mia risposta molto diplomatica».

Fuck off is my very diplomatic reply to you @elonmusk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 3, 2022

In un secondo sondaggio, che tiene forse conto delle critiche ricevute, Musk chiede agli utenti se secondo loro spetta alle persone che vivono nel Donbass o in Crimea la decisione di far parte o della Russia o dell’Ucraina.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Anche Volodymyr Zelensky, Presidente dell’Ucraina, ha pubblicato un sondaggio su Twitter poche ore dopo quello di Elon Musk chiedendo agli utenti quale Elon Musk preferiscano, quello che appoggia l’Ucraina oppure quello che appoggia la Russia.