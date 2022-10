Musk avrebbe cancellato dei messaggi su Signal, sostiene la giudice che supervisiona il processo Musk-Twitter

La cancelliera Kathaleen McCormick ha dichiarato che il processo Musk-Twitter per l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk è ancora in corso. La giudice sta supervisionando il processo in cui Twitter sta tentando di costringere Elon Musk ad acquistare la società per 44 miliardi di dollari, come aveva accettato di fare ad aprile. «Le parti non hanno depositato una clausola per sospendere questa azione, nessuna delle parti si è mossa per una sospensione. Pertanto, continuo a spingere verso il processo che inizierà il 17 ottobre 2022», ha scritto McCormick in un deposito datato 5 ottobre. La deposizione di Musk è prevista domani.

Una delle molte controversie nel processo Musk-Twitter

Una delle molte questioni controverse nel caso riguarda la consegna di tutti i documenti in possesso di Musk e richiesti dal tribunale. In particolare, il fatto che Musk sostenga Signal, il servizio di messaggistica incentrato sulla privacy, ha portato gli avvocati di Twitter a sospettare e suggerire che ci siano messaggi che Musk avrebbe dovuto consegnare e che invece ha nascosto e forse addirittura cancellato.

Anche la giudice McCormick sostiene questa versione dei fatti e nel deposito ha scritto: «Sono costretta a concludere che è probabile che i legali dell’imputato abbiano consentito la cancellazione automatica delle comunicazioni tra loro e terzi avvenute su Signal e che tali comunicazioni siano irrimediabilmente perse». Twitter ha chiesto quindi sanzioni contro Musk ma McCormick non ha ancora preso una decisione a riguardo.

Ieri, Musk ha presentato una lettera alla Securities and Exchange Commission dicendo che completerà l’accordo che aveva inizialmente negoziato a condizione che Twitter abbandoni la causa. Elon Musk ha infatti presentato di nuovo la sua iniziale offerta di 44 miliardi di dollari per acquistare Twitter e questa volta sembra che l’acquisto sia destinato a concludersi positivamente ponendo fine al processo Twitter-Musk.