Secondo Musk, l’acquisizione di Twitter è il passo verso X, l’app per ogni cosa

Un concetto non propriamente chiaro, ma che ha come al solito l'ambizione di rivoluzionare vite. Non si sa se in meglio

La notizia della nuova (vecchia) offerta di Elon Musk per Twitter è stata salutata con una certa incredulità dal mondo del digitale. In primo luogo perché quella contro il social network sembrava essere la classica battaglia di bandiera del fondatore di Tesla; in secondo luogo perché nessuno si aspettava una inversione a U così decisa, al punto da riproporre esattamente la stessa identica cifra per l’acquisizione del social network (senza nemmeno una richiesta di sconto). I 44 miliardi di dollari sono ancora sul tavolo. E allora Musk ha bisogno di iniziare a giustificarla. In un tweet ha rivelato il motivo di questa nuova proposta: Twitter sarà il viatico per l’app X, quell’applicazione che permetterà agli utenti di fare ogni cosa.

App X per Elon Musk: il viatico è l’acquisizione di Twitter

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

La X è un vecchio pallino di Elon Musk. Il magnate aveva fondato X.com tempo fa, nel 1999 per gestire servizi finanziari e pagamenti online. Il dominio è stato riacquisito recentemente dal CEO di Tesla. Elon Musk è sempre stato uno dei principali diversificatori delle sue attività aziendali: auto elettriche, rincorsa allo spazio, nuovi modi di comunicare, di interagire, di interfacciarsi con le aziende. Per questo, il suo obiettivo potrebbe essere quello di mettere insieme – in un’unica soluzione – tutto ciò che il suo impero sta costruendo in questo preciso momento storico.

L’app X, secondo Musk, sarà un’app per ogni cosa, per ogni evenienza, per ogni funzionalità. Twitter è un tassello nel percorso, il nome è volutamente ambiguo e misterioso. Bisognerà aspettarsi grandi cambiamenti e grandi evoluzioni, ma non è detto che contribuiscano al progresso sociale e umano. Musk ha mostrato, qualche giorno fa, il suo modello di androide, si sta spingendo sempre più ai limiti della fantascienza con SpaceX e con le sue aziende di tecnologia. Messa in questo modo, sembra che si sia davvero vicini a un salto nel vuoto. Non solo con la rete, ma nella rete.