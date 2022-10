Elon Musk incolpa i bot perché i risultati del sondaggio sul suo piano Ucraina non lo soddisfano

Lunedì sera l’imprenditore statunitense Elon Musk ha proposto su Twitter un piano composto da quattro punti per raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina, in guerra dal 24 febbraio scorso a seguito dell’invasione russa in Ucraina. Musk ha invitato i propri follower, più di 100 milioni, a esprimere il proprio giudizio votando tra le due opzioni disponibili. Al sondaggio hanno partecipato 2.748.378 utenti ed è possibile consultare i risultati: il 59,1% non è d’accordo con il piano di Musk, il restante 40,9% ha espresso invece un giudizio favorevole.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022