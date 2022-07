L’impossibilità di verificare gli account bot sta facendo saltare l’acquisto di Twitter

Potrebbe non esserci mai più una finalizzazione dell’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. Non è affatto un mistero che le cose stiano andando molto a rilento e che l’annuncio di aver messo sul piatto 44 miliardi di dollari per il social network, oltre a smuovere le acque all’inizio, non sia bastato a far progredire la trattativa. Soprattutto dalla parte di Musk che si è impuntato sul fatto di voler risolvere la battaglia sui bot e sugli account fake prima ancora di entrare in possesso del social network. Secondo l’inner circle di Musk – come riportato dal Washington Post – non ci sarebbero le condizioni per poter verificare il numero esatto di bot e account fake su Twitter e questo potrebbe far saltare definitivamente la trattativa. Questo, nonostante l’impegno di Twitter a rimuovere gli account fake.

LEGGI ANCHE > Elon Musk ha incontrato il Papa a Santa Marta

Accordo Twitter saltato: sempre più difficile verificare il numero dei bot

Sicuramente l’impossibilità di verificare il numero esatto dei bot, con tutte le conseguenze del caso per chi – come Elon Musk – aveva messo la faccia sulla questione, potrebbe portare a delle soluzioni drastiche. Cosa significhi questa espressione, che è stata fatta trapelare alla stampa americana, non è ancora chiaro. Ma di certo la prospettiva non appare rosea per l’acquisizione del social network da parte del magnate di Tesla. E si attende una giornata campale per il titolo di Twitter in borsa.

Dall’altra parte, sono pronti ad alzare le barricate. Quando Elon Musk si è esposto per l’acquisizione di Twitter, ci sono stati degli accordi tra le parti firmati e sottoscritti. L’impegno era praticamente blindato, salvo gravi problemi addotti dalla precedente gestione del social network: secondo il team legale di Twitter, il problema dei bot non può essere ascrivibile a questa categoria. Dunque, il braccio di ferro è destinato a proseguire.