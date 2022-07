Elon Musk ha incontrato il Papa a Santa Marta

Papa Francesco ha incontrato a Santa Marta l’ad di Tesla Elon Musk. L’udienza si è tenuta ieri ma ne ha dato notizia solo oggi lo stesso Musk in un tweet postando una foto in cui è ritratto con quattro dei suoi figli insieme al Papa. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

“Onorato di aver incontrato il Pontefice ieri”: il patron di Tesla e SpaceX Elon Musk ha rivelato con un tweet la sua visita privata a Papa Francesco, postando una foto che lo ritrae insieme a quattro dei suoi sette figli. Secondo alcuni media, l’incontro sarebbe avvenuto a Casa Santa Marta e sarebbe durato meno di un’ora. Poco prima Musk, l’uomo più ricco del mondo, aveva postato su Twitter una sua foto insieme ad una giovane donna, entrambi in maschera, a Venezia, “luogo di grandi ricordi”.

Tesla chiude uno dei suoi uffici nella Silicon Valley e licenzia circa 200 persone nell’ambito dei piani di riduzione del personale a causa dell’aumento dei costi. Secondo quanto rivelato al Wall Street Journal da fonti informate, la società di Elon Musk ha fatto sapere ai dipendenti che sta chiudendo un ufficio di San Mateo, in California, dove si lavorava per aiutare a migliorare il sistema avanzato di assistenza alla guida Autopilot. Il licenziamento colpisce più della metà del personale dell’ufficio, mentre alcuni lavoratori possono essere trasferiti in altre sedi dell’azienda. La mossa è l’ultima di una serie di tagli che Tesla ha deciso nelle ultime settimane dopo che all’inizio del mese Musk ha informato che la società prevedeva di ridurre il 10% della sua forza lavoro salariata a causa delle preoccupazioni per l’economia globale.

[CREDIT PHOTO: TWITTER / ELON MUSK]