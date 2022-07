Ogni giorno Twitter si occupa della rimozione di un milioni di account spam

Dopo il polverone sollevato da Elon Musk, che ha dichiarato di voler acquistare Twitter allertando il mondo intero – con esperti e analisti che si sono espressi rispetto alle conseguenze di un accordo del genere – salvo poi ripensarci e bloccare il tutto all’inizio di maggio. La ragione? L’eccessiva presenza di profili spam sulla piattaforma dell’uccellino creata da Jack Dorsey. Un’analisi dello spam su Twitter che abbiamo riportato di recente ha stimato che gli account falsi o spam si attesti circa al 20%. Considerati i numeri degli account spam su Twitter, Musk si è riservato la possibilità di sospendere temporaneamente l’acquisizione previa ottenimento di dati precisi che possano confermare quanti sono gli account falsi sulla piattaforma. A questo proposito, Twitter ha fatto sapere di rimuovere quotidianamente un milione di account individuati come spam.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022



Un milione di account spam su Twitter rimossi quotidianamente

La dichiarazione arriva – come riporta Reuters – direttamente dai dirigenti di Twitter ed è stata rilasciata nel corso di un briefing nella giornata di giovedì 7 maggio allo scopo di evidenziare e quantificare gli sforzi che la piattaforma sta facendo per ripulirsi. A questo scopo sono un milione gli account che, dopo essere stati analizzati e individuati come falsi, utilizzati come bot automatizzati vengono eliminati. Proprio nel corso di questa conference call Twitter ha risposto ancora una volta a Elon Musk sottolineando come, numeri alla mano, gli account falsi siano ben al di sotto di quel 5% che uno degli uomini più ricchi del mondo ha posto come vincolo per proseguire con l’acquisizione. Spetta quindi a Musk, ora, una mossa ulteriore se avrà la conferma che questi numeri sono reali.