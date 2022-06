Twitter dice addio ai 280 caratteri. In arrivo la nuova funzione “Notes”

Addio ai 280 caratteri, addio agli stati brevi e pungenti, addio a quella (a volte fastidiosa) necessità di dire tutto in poco spazio. Su Twitter arriva la nuova funzione “Notes”, che permetterà agli utenti di pubblicare contenuti più lunghi sulla piattaforma.

Twitter dice addio ai 280 caratteri: arriva Twitter Notes

Come viene riportato da Techcrunch, attraverso Twitter Notes le persone potranno creare articoli, utilizzando una formattazione avanzata. Potranno inoltre allegare al post foto e video, che gli altri potranno condividere e salvare. La nuova funzione è ancora in prova presso utenti selezionati negli Stati Uniti, ma potrebbe essere lanciata pubblicamente nelle prossime settimane. Segnalazioni riguardanti questa nuova funzionalità circolavano già da alcuni mesi. A maggio, la ricercatrice di app Jane Manchun Wong aveva condiviso degli screenshot di quella che veniva chiamata “Twitter Notes” o “Twitter Articles”.

Twitter Article looks pretty polished at this stage pic.twitter.com/oAc6LXCKOy — jane (@wongmjane) May 4, 2022

La nuova funzione offriva strumenti di formattazione in una barra nella parte superiore dello schermo, con opzioni per il testo in grassetto, corsivo o barrato, elenchi ordinati, collegamenti, stili e allegati multimediali. “Notes” sconvolgerà ovviamente la natura di Twitter. C’è da dire, però, che era ormai diventata quasi una prassi allegare un’immagine con un testo per “allungare” il proprio tweet o comunque approfondirlo.

Twitter e i suoi nuovi cambiamenti

Tanti cambiamenti per Twitter, ancora alle prese con la trattativa con Elon Musk. «Siamo ancora in attesa di una risoluzione su questa questione, e questa è una questione molto significativa», ha detto l’imprenditore, intervenuto in collegamento al Qatar Economic Forum organizzato da Bloomberg. Musk ha ribadito come la grana più grande da risolvere sia l’ormai famoso problema del reale numero di bot, account fake e spam sulla piattaforma. Il tutto nonostante quesi dati, dopo un lungo tira e molla, siano stati inviati dal social network allo stesso Musk.