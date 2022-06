Nella prima prova maturità 2022 c’è l’iperconnessione tra i temi di attualità

C'è l'iperconnessione al centro di una delle proposte di traccia per il tema di attualità della maturità 2022

C’è anche internet tra le tracce maturità 2022. Impossibile, tra i temi della tipologia C relativi all’attualità, prescindere dal mondo del web. Questa volta la proposta C2 del ministero dell’Istruzione vede al suo centro un estratto dal testo “Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello” di Vera Gheno e Bruno Mastroianni. Al centro della traccia che i maturandi 2022 dovranno sviluppare, qualora la scegliessero, c’è l’ipersonnessione costante che soprattutto loro – vista l’età – si sono trovati a sperimentare sin dai primi anni delle loro vita. In particolare, l’estratto scelto della traccia tema attualità Vera Gheno mette al centro l’identità aumentata e la necessità di imparare a gestire non solo quello che siamo offline ma anche quello che siamo online.

Maturità 2022, traccia tema attualità Vera Gheno: consegna e sviluppo

Il frammento del libro selezionato pone sul piatto la questione della web reputation e dei rischi che si corrono in rete. La richiesta esplicita agli studenti riguarda l’esperienza nel loro percorso di studi («hai mai avuto modo di affrontare queste tematiche e di riflettere sulle potenzialità e sui rischi del mondo iperconnesso?») con l’invito a sviluppare una riflessione personale su un tema che è centrale nel mondo attuale per i giovani e non solo.

Viene richiesto di comprendere, nel ragionamento, anche un punto di vista rispetto alla cittadinanza digitale basandosi su esperienza, abitudini comunicative e sensibilità personale. Insomma, la scelta del Miur è quella di far parlare tutti i maturando che vorranno farlo – e che, come si capisce dalla traccia stessa, hanno avuto modo di approfondire le tematiche durante il loro percorso alla scuola superiore – di una tematica che c’entra non solo con il nostro presente ma anche con il futuro cui stiamo provando a dare forma.