Un cittadino chiede a Musk 258 miliardi di danno per aver manipolato Dogecoin

Elon Musk è stato portato in tribunale con richiesta di risarcimento da capogiro per aver spinto su una criptovaluta che, secondo chi accusa, non varrebbe nulla

Il cittadino americano Keith Johnson ha accusato Elon Musk, Tesla e SpaceX di aver volutamente manipolato la criptovaluta Dogecoin tramite uno scherma piramidale pompandone il prezzo. Questa valuta è nata per scherzo nel 2013 ma, nonostante i crolli che ha subito nel corso delle ultime due settimane, ha un valore di capitalizzazione che si attesta a 7,68 miliardi di dollari. La causa a Musk è stata fatta a New York e a rivelarne i dettagli è stato Bloomberg.

I dettagli della causa a Musk per manipolazione Dogecoin

Oltre a Musk sono state citate in giudizio anche Tesla e SpaceX in una causa da 258 miliardi di dollari per le perdite subite tramite operazioni di trading nel 2019. Si legge nella denuncia: «Gli imputati affermano falsamente e ingannevolmente che Dogecoin è un investimento legittimo mentre invece non ha nessun valore». Viene fatta esplicita richiesta che Musk, SpaceX e Tesla smettano di promuovere Dogecoin invitando le persone a investire poiché la criptovaluta in questione non varrebbe niente.

«Dogecoin non è una valuta, un’azione o un titolo – cita Milano Finanza, spiegando le ragioni che stanno dietro la causa – Non è supportato da oro, altri metalli preziosi o altro. Non puoi mangiarlo, coltivarlo o indossarlo. Non paga né interessi né dividendi. Non ha un’utilità unica rispetto ad altre criptovalute. Non è protetto da un governo o da un ente privato. È semplicemente una frode per cui i ‘grandi sciocchi’ vengono ingannati nell’acquistare la moneta a un prezzo più alto».

Parole forti e che non passano di certo inosservate se l’accusa di truffa e inganno viene mossa alla persona più ricca del mondo. Musk che, almeno per ora, non ha risposto alla causa al netto del fatto che – però – proprio all’inizio di quest’anno Musk ha annunciato che Tesla aveva cominciato ad accettare dogecoin per l’acquisto di merchandising così come dovrebbe fare SapceX in tempi brevi.