Con le nuove regole le segnalazioni su Twitter aumentano del 50%

Twitter ha parecchio da provare in questo periodo. Con l’acquisizione da parte di Elon Musk in stand-by, alla piattaforma viene richiesto non solo di fornire stime e dati precisi sul numero di account spam che sono presenti ma anche – va da sé – di contrastarli in maniera più efficace per riuscire a portare a termine l’accordo con Musk. Il CEO di Tesla che – comunque – ha sempre detto di voler adottare un approccio più rilassato rispetto alla moderazione. Mentre Musk ancora non ci mette le mani, Twitter ha scelto di adottare un nuovo processo per fare segnalazione su Twitter viene in soccorso nel momento migliore, visti i dati relativamente ai test in corso da qualche tempo.

Nuovo processo di segnalazione Twitter: i risultati

Le segnalazioni attivabili su Twitter sono aumentate del 50% e questo è frutto di un procedimento diverso rispetto a quello di prima. A comunicarlo è stata la piattaforma stessa in un post sul suo blog, informando gli utenti delle novità e della diversità degli strumenti che hanno a disposizione ora per segnalare qualcosa che non va su Twitter. La nuova procedura – disponibile per tutti – permette di gestire ogni tipo di segnalazione (dalla disinformazione allo spam passando per l’incitamento all’odio) è stata definita come «flusso di segnalazione basato sui sintomi» che permette di inquadrare in maniera più puntuale le ragioni per cui parte la segnalazione.

Twitter ha fatto sapere che è ora disponibile sia su IOs che su Android nella «maggior parte dei Paesi» e che è come, facendo un paragone con una visita medica, trovarsi davanti un dottore che prima di passare ai dettagli chieda «Dove ti fa male?». I risultati ottenuti in fase di test – che va avanti da dicembre – sono stato positivi e che il numero di segnalazioni è aumentato del 50%. La moderazione di Twitter migliora, quindi, e quasi tutti gli utenti del mondo dovrebbero poter sfruttare questa tecnica affinata.