Musk fa sapere che l’accordo su Twitter è “sospeso” dopo la segnalazione di spam/account falso

Elon Musk afferma che il suo accordo per l’acquisto di Twitter è «temporaneamente sospeso» dopo che la piattaforma social ha dichiarato che gli account falsi o spam costituivano meno del 5% dei suoi 226 milioni di utenti attivi giornalieri monetizzabili. Il CEO di Tesla, che ha offerto di acquistare il social per 44 miliardi di dollari, sul suo profilo Twitter ha postato un collegamento a un rapporto Reuters del 2 maggio sul deposito di Twitter, dichiarando di voler vedere i calcoli dell’azienda: «La trattativa Twitter è temporaneamente sospesa in attesa di dettagli a supporto del calcolo che gli account spam/falsi rappresentano effettivamente meno del 5% degli utenti». Il prezzo delle azioni di Twitter risulta diminuito del 19% non appena è uscita questa notizia, mentre quello delle azioni Tesla è aumentato del 5%.

Si riporta la relativa sezione del deposito di Twitter con la dichiarazione che i calcoli sul numero di account falsi o spam sono una «stima» e che il numero reale «potrebbe essere superiore a quello che abbiamo stimato»: «Abbiamo eseguito una revisione interna di un campione di account e abbiamo stimato che la media degli account falsi o spam durante il primo trimestre del 2022 rappresentasse meno del 5% della nostra mDAU durante il trimestre. Gli account falsi o spam per un periodo rappresentano la media degli account falsi o spam nei campioni durante ogni periodo di analisi mensile durante il trimestre. Nel fare questa determinazione, abbiamo applicato un giudizio significativo, quindi la nostra stima degli account falsi o spam potrebbe non rappresentare accuratamente il numero effettivo di tali account e il numero effettivo di account falsi o spam potrebbe essere superiore a quello che abbiamo stimato». Ma potrebbe esserci un errore, dal momento che, in passato, la piattaforma Twitter ha avuto problemi nel calcolo degli utenti effettivi. Poche settimane fa, infatti, Twitter dichiarava in un rapporto sugli utili di aver sovrastimato i suoi utenti giornalieri per tre anni di fila. La società ha dichiarato che un errore tecnico l’aveva condotta a contare più account come attivi, nonostante fossero riconducibili ad un unico utente, e ciò l’aveva portata, dunque, a un conteggio errato dei numeri di utenti fino a 1,9 milioni ogni trimestre.

Secondo Musk, la riduzione della quantità di «bot di spam e truffa» e di «eserciti di bot» su Twitter rappresenta una parte fondamentale della sua iniziativa per migliorare il servizio offerto dalla piattaforma social, oltre – come già raccontato più volte – a dare priorità alla libertà di parola e all’«open source» degli algoritmi di ranking di Twitter. Dal suo profilo Twitter dichiara: «L’accordo di Twitter è temporaneamente sospeso in attesa di dettagli a supporto del calcolo che gli account spam/falsi rappresentano effettivamente meno del 5% degli utenti».

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022