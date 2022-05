Il caos calmo tra i vertici di Twitter (in attesa di Elon Musk)

Il passaggio ufficiale di consegne non è ancora avvenuto e proprio questa calma piatta – almeno nella percezione – ha provocato una situazione di stallo all’interno di Twitter. Nelle ultime ore, infatti, due personaggi di spicco a livello aziendale hanno lasciato il proprio posto e il proprio ruolo. In entrambi i casi, secondo le loro dichiarazioni, il sollevamento dall’incarico sarebbe piovuto dall’alto: non da Elon Musk (che ancora non ha poteri esecutivi), ma dal CEO Parag Agrawal.

«Non è stata una mia decisione, mi è stato chiesto». Con queste parole, Kayvon Beykpour – responsabile dei prodotti al consumo di Twitter – ha annunciato le sue dimissioni dal suo ruolo nell’azienda che da settimane è in trattativa (perché ancora manca l’accordo ufficiale e il passaggio di consegne delle quote) con Elon Musk. Un personaggi di rilievo a San Francisco e che ha contribuito nella realizzazione di molti prodotti realizzati dalla piattaforma social. «Sono stato licenziato», ha invece scritto il responsabile dei ricavi Bruce Falck in un tweet che poi – come spiega The Verge – è stato cancellato.

You’ve had such a huge impact. I have so much respect and admiration for what you have accomplished and am so glad I got to work closely with you all these years. — Parag Agrawal (@paraga) May 12, 2022

Lo stesso CEO di Twitter, però, ha voluto pubblicamente ringraziare quelle due figure che nel corso degli anni hanno contribuito a rafforzare il potere della piattaforma social sul web.

Twitter, tra dimissioni e congelamento delle assunzioni

Massimi dirigenti che, dunque, sono saltati. Non per loro scelta, ma per volontà dell’amministratore delegato dell’azienda. Ma non ci saranno nuove assunzioni al loro posto. Parag Agrawal, che già durante la pandemia aveva fortemente investito per rafforzare il potenziamento della sua piattaforma social, aveva già effettuato quello che potremmo chiamare un “rimpasto” qualche mese fa. Sono stati sostituiti alcuni dirigenti che si occupavano della parte grafica, con il passaggio di quel comparto aziendale nelle mani di nuove figure. Per quel che riguarda i posti vacanti lasciati (non per loro volontà) da Kayvon Beykpour e Bruce Falck la soluzione è stata trovata in casa con la promozione, per esempio, di Jay Sullivan a responsabile dei prodotti.