Google Maps aggiunge una “Vista immersiva” delle principali città

Google Maps annuncia la novità sul proprio portale online: «Visualizzazione immersiva in arrivo su Maps e altri aggiornamenti». Ottenendo una «Vista immersiva», Google Maps offrirà agli utenti la possibilità di vedere digitalmente, nel dettaglio, le principali città ed attrazioni del mondo. La funzionalità partirà da Los Angeles, New York, San Francisco e Tokyo – entro la fine del 2022 -, e poi permetterà di guardare altri luoghi. Lo ha annunciato ieri il CEO di Alphabet, Sundar Pichai, al pubblico durante il keynote di Google I/O 2022.

La piattaforma lancia la novità dichiarando che: «Con la nostra nuova vista immersiva, sarai in grado di provare com’è un quartiere, un punto di riferimento, un ristorante o un luogo popolare e persino sentirti come se fossi lì prima ancora di metterci piede. Quindi, che tu stia viaggiando in un posto nuovo o esplorando gemme locali nascoste, la vista immersiva ti aiuterà a prendere le decisioni più informate prima di partire»; così scrive Miriam Daniel, VP di Google Maps in un post sul blog. La nuova funzionalità utilizza la visione artificiale e l’AI per fondere la funzione Street View esistente su Maps con la fotografia aerea per realizzare modelli ad alta risoluzione dei vari edifici e delle caratteristiche urbane di una determinata località. Inoltre, gli altri strumenti e funzionalità di Maps potranno essere applicati anche alla vista, permettendo alle persone di vedere come appare l’area in più momenti della giornata e condizioni meteorologiche variabili. Sundar Pichai annuncia la novità anche dal suo profilo Twitter: «Abbiamo anche annunciato aggiornamenti su Maps, YouTube, Google Workspace e altro ancora!».

8/ These were just a few things we shared — we also announced updates across Maps, YouTube, Google Workspace and more! You can catch the TL;DR here: https://t.co/fKSTFblWNH — Sundar Pichai (@sundarpichai) May 12, 2022

Google spiega la novità annunciando che Immersive View funzionerà su qualsivoglia telefono e dispositivo e sarà disponibile prima a Los Angeles, New York, San Francisco e Tokyo entro la fine del 2022, e poi altrove: «Supponiamo che tu stia programmando un viaggio a Londra e desideri scoprire i migliori luoghi da vedere e posti dove mangiare. Con una rapida ricerca, puoi virtualmente sorvolare Westminster per vedere da vicino il quartiere e la straordinaria architettura di luoghi, come il Big Ben. Con le informazioni utili di Google Maps sovrapposte, puoi utilizzare il dispositivo di scorrimento temporale per controllare l’aspetto dell’area in diversi momenti della giornata e in varie condizioni meteorologiche e vedere dove si trovano i luoghi più affollati. Cerchi un posto per il pranzo? Scendi al livello della strada per esplorare i ristoranti nelle vicinanze e vedere informazioni utili, come il traffico in tempo reale e il traffico nelle vicinanze. Puoi anche dare un’occhiata al loro interno per farti un’idea dell’atmosfera del luogo prima di prenotare». Il colosso dell’informatica ha fatto sapere che la sua funzione di eco-routing da poco rilasciata, che permette ai conducenti negli Stati Uniti e in Canada di selezionare la rotta più efficiente in termini di consumo di carburante per il loro viaggio, è già stata utilizzata per percorrere 86 miliardi di miglia e ha risparmiato al pianeta circa mezzo milione tonnellate di emissioni di carbonio.