Su Google Maps sarà visibile il costo del pedaggio

Google ha annunciato una serie di aggiornamenti della sua applicazione Maps e, tra gli altri, figura anche il fatto che mostrerà anche una stima dei costi del percorso relativamente alle strade a pagamento presenti. La notizia arriva dal blog, dove si legge: «Guardiamo fattori come il costo di utilizzare un pass per il pedaggio o altri metodi di pagamento, quale giorno della settimana è, insieme a quanto il pedaggio dovrebbe costare nel momento specifico in cui lo attraverserai». La funzione pedaggio su Google Maps sarà diffusa a partire da circa 2 mila strade negli Stati Uniti, in India, in Indonesia e in Giappone entro questo mese.

Pedaggio su Google Maps e le altre novità

Google andrà a mostrare quindi, oltre all’alternativa del percorso senza pedaggi che già è presente, il percorso con pedaggi con la stima del costo del viaggio. Un’informazione senza dubbio utile a tutti coloro che scelgono la mappa di Google per spostarsi e che viaggiano su strade e autostrade spesso. Nel resto del mondo, come si legge sul blog, la funzione dovrebbe arrivare «presto».

Sulle mappe di navigazioni verranno anche aggiunti ulteriori informazioni come «i semafori e i segnali di stop lungo il tuo percorso, insieme a dettagli migliorati come i contorni degli edifici e le aree di interesse». In alcune città selezionate, poi, saranno presenti «la forma e la larghezza di una strada». Insomma, sempre più dettagli per fornire una mappa completa e realistica su Android, Android Auto, iOS e il software CarPlay di Apple.

Per gli utenti di Google Maps su Apple stanno uscendo una serie di aggiornamenti mirati come un nuovo widget per iOS, che verrà rilasciato nelle prossime settimane. Anche l’app Google Maps Apple Watch diventerà più semplice da usare, permettendo di ottenere indicazioni per i luoghi conosciuti e registrati (Casa e Lavoro, per intenderci) semplicemente toccando lo schermo e senza entrare nell’app iOS.