Twitter, Musk: «Acquisto accelera creazione X app per tutto»

“L’acquisto di Twitter è un aceleratore di X, l’app per tutto”. Lo ha scritto sul popolare social network il magnate russo Elon Musk, che subito dopo ha aggiunto: “L’accelerazione di X avverrà tra tre e cinque anni, ma potrei sbagliare”. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi.

LEGGI ANCHE –> I giudici spostano la data del processo per consentire a Musk di completare l’acquisto del popolare social network

Musk ha inviato una lettera a Twitter, offrendo di acquisire la piattaforma per 54,20 dollari per azione, il prezzo che aveva inizialmente offerto alla società in primavera e che il consiglio di amministrazione aveva accettato. A confermarlo è stato lo stesso social, specificando che “l’intenzione della società è quella di chiudere la transazione a 54,20 dollari per azione”. La proposta di Musk ha trascinato in rally Wall Street, che ha segnato un forte rialzo nel finale e confermato che un’intesa è vicina. Da tempo Musk sogna la ceazione di una super app sul modello della cinse WeChat, con l’obietivo di arrivare una base di almeno un miliardo di utenti di Twitter.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]