Elon Musk dice che l’ultima volta che ha parlato con Putin è stata 18 mesi fa

Aveva fatto molto discutere una dichiarazione pubblica del politologo ed editorialista per diverse testate internazionali, Ian Bremmer, che aveva detto con grande sicurezza di essere stato informato direttamente da Elon Musk a proposito del suo colloquio con Vladimir Putin, precedentemente alla pubblicazione del famoso sondaggio con cui il fondatore di Tesla aveva sondato gli umori della sua community sulle possibili condizioni di pace tra Russia e Ucraina. La dichiarazione aveva fatto pensare a una sorta di linea rossa diretta tra l’uomo che, con ogni probabilità, acquisterà Twitter e il presidente della Federazione Russa. Tuttavia, sempre attraverso il social network, Elon Musk ha fatto sapere di non aver parlato con Putin se non diciotto mesi fa. E in quella conversazione non si parlò neanche lontanamente dell’attuale situazione geopolitica, ma “semplicemente” di spazio.

Elon Musk e Putin, il magnate nega che ci sia stato un colloquio negli ultimi giorni

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space. — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022

La notizia diffusa da Ian Bremmer aveva trovato spazio innanzitutto sulla newsletter del suo progetto editoriale, Eurasia Group, poi è stata confermata anche da un suo tweet, che immediatamente è diventato virale e ha attirato l’attenzione di diverse testate internazionali. La base della conversazione, riportata da Bremmer, riguardava proprio i famosi punti diffusi da Musk su Twitter: mantenimento della Crimea, neutralità dell’Ucraina, riconoscimento delle zone sottoposte a “referendum” come russe, come condizioni di partenza per affrontare i negoziati di pace.

Tuttavia, Musk ha negato tutto e ha respinto qualsiasi possibile ipotesi relativa a un suo contatto diretto e in tempo reale con Putin. A questa smentita, Bremmer ha controreplicato, affermando di aver scritto la newsletter con professionalità per 24 anni e che la notizia data nell’ultimo numero non faceva eccezione. Sempre per alimentare il dibattito, Elon Musk ha alzato il carico e – in risposta al thread con cui Bremmer difendeva le sue posizioni – ha commentato: «Nessuno dovrebbe più fidarsi di Bremmer».